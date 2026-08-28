Google giới thiệu 50 câu chuyện đổi mới sáng tạo cùng AI tại Việt Nam

Ngày 28/8, nhân dịp Quốc khánh 2/9, Google Việt Nam giới thiệu 50 câu chuyện thực tế truyền cảm hứng về những người Việt đang ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) để đổi mới công việc, nâng tầm doanh nghiệp địa phương và đóng góp cho cộng đồng trên khắp cả nước.

Bức tranh đời thực về cách AI đang mở ra những hướng đi mới cho người Việt

Xuyên suốt 50 câu chuyện được Google giới thiệu là tinh thần chủ động đón nhận công nghệ và khát khao giải quyết những bài toán thực tế của người Việt.

Từ lập trình viên, nhà giáo dục, doanh nghiệp khởi nghiệp cho đến các chủ hộ kinh doanh truyền thống, trí tuệ nhân tạo không còn là khái niệm xa xôi trong phòng thí nghiệm, mà đã trở thành trợ thủ đắc lực, khơi mở những cách làm mới và nâng cao chất lượng công việc cho mọi tầng lớp trong xã hội.

"Đà tăng trưởng công nghệ ấn tượng của Việt Nam được tạo nên từ chính khát vọng và sức sáng tạo của người dân trong thời điểm đất nước bước vào 'Kỷ nguyên vươn mình' của dân tộc," ông Marc Woo - Tổng Giám đốc Google Việt Nam cho biết.

Những câu chuyện thực tế trên cũng phản ánh một bức tranh rộng lớn hơn về xu hướng đón nhận AI tại Việt Nam. Theo báo cáo mới nhất về Gemini tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đang dẫn đầu khu vực về cả mức độ ứng dụng trong học tập lẫn tỷ lệ sử dụng bằng ngôn ngữ bản địa. Đáng chú ý, có tới 89% tổng số câu lệnh (prompt) được gửi trực tiếp bằng tiếng Việt - mức cao nhất trong khu vực.

Không chỉ dừng lại ở việc tương tác bằng tiếng mẹ đẻ, người dùng Việt Nam còn tận dụng các tính năng dịch thuật và bản địa hóa của Gemini nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác tại Đông Nam Á. Điều này cho thấy AI đang đóng vai trò như một chiếc cầu nối thiết yếu, giúp người Việt tiếp cận tri thức toàn cầu, mở rộng thông tin và nắm bắt những cơ hội mới vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ.

Từ những câu chuyện thực tế đến nền tảng năng lực AI dài hạn

Sự chủ động của người dùng Việt Nam trong việc ứng dụng AI được bồi đắp từ một quá trình phát triển năng lực số bền bỉ và dài hạn, bám sát các định hướng ưu tiên quốc gia về chuyển đổi số và thúc đẩy kinh tế hướng tới tầm nhìn "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" vào năm 2045.

Minh chứng rõ nét cho định hướng này là việc Google phối hợp cùng các tổ chức chính quyền và hiệp hội địa phương triển khai chương trình Gemini Academy hồi đầu năm nay cho hơn 8.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn quốc, cung cấp các công cụ AI thiết thực nhằm tối ưu hóa vận hành kinh doanh.

Tính đến nay, các chương trình đào tạo nhân lực mở rộng của Google đã tiếp cận và nâng cao năng lực cho hơn 100.000 người dân Việt Nam thông qua các khóa học từ cơ bản đến nâng cao, trong đó có hơn 30.000 cán bộ khu vực công, 32.000 học sinh - sinh viên và 8.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tiếp nối nỗ lực đó, Google Việt Nam tiếp tục mở rộng các sáng kiến dành cho thế hệ trẻ qua việc công bố đợt tuyển chọn toàn quốc lần thứ hai cho chương trình Đại sứ Sinh viên Google (Google Student Ambassador - GSA), hướng tới mục tiêu tuyển chọn 1.000 đại sứ từ các trường đại học và cao đẳng trên khắp cả nước.

Từ những ứng dụng thiết thực trong công việc và kinh doanh đến việc đưa AI vào giảng đường, 50 câu chuyện được giới thiệu nhân dịp Quốc khánh chính là những lát cắt cụ thể về cách người Việt đang chủ động làm chủ công nghệ để tạo ra giá trị cho bản thân và cộng đồng.

Đây cũng là cam kết dài hạn của Google trong việc tiếp tục đồng hành cùng hệ sinh thái Việt Nam nhằm xây dựng năng lực số, mở rộng cơ hội tiếp cận AI và cùng nhau nuôi dưỡng thế hệ nhân tài sẵn sàng cho tương lai.

Toàn bộ 50 câu chuyện hiện được đăng tải tại grow.google/intl/vi_vn/stories/.

Đáng chú ý, xu hướng ứng dụng AI đang diễn ra trong cộng đồng cũng phù hợp với định hướng lớn của Việt Nam về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chủ động tiếp cận, làm chủ và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, trong đó có trí tuệ nhân tạo.

Nghị quyết 57 đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc thúc đẩy AI không chỉ được đặt trong phạm vi nghiên cứu, phát triển công nghệ mà còn cần được mở rộng vào các ngành, lĩnh vực và đời sống xã hội.

AI được kỳ vọng trở thành một công cụ quan trọng giúp nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa hoạt động của doanh nghiệp, hỗ trợ người dân tiếp cận tri thức và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ.

Nhìn từ những câu chuyện thực tế được Google giới thiệu, quá trình phổ cập AI tại Việt Nam đang diễn ra theo hướng ngày càng gần với đời sống. Đây cũng là một trong những tiền đề để Việt Nam từng bước hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết 57, biến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành động lực thực chất cho quá trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới./.

Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về dùng AI của Google hỗ trợ học thuật Ứng dụng Gemini của Google nhân đôi lượng người dùng tại Đông Nam Á, trong đó Việt Nam dẫn đầu khu vực về ứng dụng Gemini trong hỗ trợ học thuật.