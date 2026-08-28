Ca ghép phổi thành công với sự hồi phục nhanh nhất được xuất viện

Ngày 28/8, Bệnh viện Phổi Trung ương thông tin ca ghép phổi thứ 15 của bệnh viện đã được xuất viện để tiếp tục theo dõi ngoại trú. Đây là một trong những ca ghép phổi được các bác sỹ tiến hành thành công với sự hồi phục nhanh nhất.

Chỉ sau hơn một tháng kể từ ngày được nhận 2 lá phổi mới, người bệnh Đ.Đ.T. đã hồi phục hoàn toàn sức khỏe ổn định.

Tiến sỹ Đinh Văn Lượng - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương đánh giá đây là ca ghép thành công nhất đồng thời bệnh viện đã triển khai chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật ghép phổi và chăm sóc, điều trị sau ghép cho các bệnh viện khác ở trong nước ngay trong và sau ca phẫu thuật.

Xúc động khi thấy chồng khỏe mạnh lên từng ngày, bà H.T.T.H, vợ người bệnh đã gửi lời cảm ơn đến các y bác sỹ, điều dưỡng và nhân viên y tế đã ghép phổi cho ông T. từ nguồn tạng của người hiến tặng.

Những ngày nghỉ lễ lớn của đất nước dịp Quốc Khánh 2/9 năm nay, gia đình người bệnh lại được sum họp bên nhau, một “mùa thu lịch sử” của gia đình hoà trong niềm vui của dân tộc như một giấc mơ lớn đã thành hiện thực khi người bệnh được hồi sinh. Nụ cười rạng rỡ của người bệnh T. cùng những giọt nước mắt rưng rưng của người vợ chính là minh chứng thiêng liêng nhất cho niềm hạnh phúc hồi sinh nhờ ghép phổi.

Người bệnh Đ.Đ.T. (59 tuổi, ở Thành phố Hồ Chí Minh) được chẩn đoán suy hô hấp mạn tính/xơ phổi vô căn (IPF) trên nền bệnh lý rối loạn lipid máu vào tháng 1 năm 2025. Diễn tiến bệnh nặng dần, người bệnh phải thở oxy dài hạn tại nhà (24/24h) và được chỉ định ghép phổi mới có thể duy trì sự sống.

Bệnh nhân đã nhập viện, điều trị và theo dõi trong danh sách chờ ghép tại Bệnh viện Phổi Trung ương từ tháng 4/2026.

Bà H.T.T.H - vợ của bệnh nhân T. cho hay, ông T. sức khỏe yếu nên không thể di chuyển bằng máy bay, nên hai vợ chồng đã vượt hơn 1.600km ra Hà Nội bằng đường bộ trong 4 ngày.

Ngày 18/7, ca ghép phổi cho bệnh nhân T. được tiến hành từ lá phổi từ nguồn tạng hiến của một nữ sinh viên 22 tuổi. Sau 8 tiếng tập trung toàn lực của đội ngũ y bác sỹ bệnh viện, ca phẫu thuật kết thúc thành công. Hiện sức khỏe sau ghép của người bệnh tiến triển tốt và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực.

Gia đình bệnh nhân cảm ơn y các bác sỹ của Bệnh viện Phổi Trung ương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành công này tiếp tục khẳng định vai trò đầu ngành của Bệnh viện Phổi Trung ương trong lĩnh vực ghép phổi, năng lực làm chủ kỹ thuật cao, khả năng tổ chức phối hợp liên viện và đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Bệnh viện từng bước xây dựng và vận hành Trung tâm Ghép phổi vùng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đóng vai trò là trung tâm chuyên sâu về ghép phổi khu vực, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn, điều phối và phát triển mạng lưới ghép phổi cho người bệnh trên phạm vi cả nước.

Đây cũng là một trong những nội dung nằm trong chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.”

Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn./.

Dấu mốc mới đưa ghép phổi Việt Nam đến gần hơn với người bệnh cả nước Ca bệnh đánh dấu một bước tiến mới trong hệ thống điều phối ghép tạng quốc gia, khi việc hồi sức bảo tồn phổi được triển khai ngay từ những phút đầu tiên sau khi xác định chết não.