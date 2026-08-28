Vốn hóa thị trường của Nvidia có thể chạm mốc 13.000 tỷ USD

Trong một văn bản công bố ngày 27/8, chuyên gia phân tích Simon Leopold của công ty dịch vụ tài chính Raymond James đã nâng giá mục tiêu đối với cổ phiếu Nvidia từ 352 USD/cổ phiếu lên 550 USD/cổ phiếu.

Mức giá mục tiêu mới tương đương khả năng tăng khoảng 130% so với mức hiện tại, qua đó đưa vốn hóa thị trường của Nvidia lên khoảng 13.000 tỷ USD. Hiện vốn hóa thị trường của nhà sản xuất chip này ở mức khoảng 5.200 tỷ USD.

Ông Leopold nhận định kết quả kinh doanh ngắn hạn của Nvidia rất ấn tượng khi doanh thu tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, điều các nhà đầu tư đánh giá cao hơn là triển vọng tăng trưởng doanh thu 70% trong tài khóa 2028 (kết thúc vào cuối tháng 1/2029).

Theo ông Leopold, những thay đổi về kiến trúc sản phẩm, gồm các giá đỡ máy chủ LPU:NVL theo tỷ lệ 1:1 và các giá đỡ CPU Vera dành cho các hệ thống AI tác nhân, sẽ thúc đẩy tăng trưởng.

Nvidia cũng tiếp tục duy trì khả năng hoàn vốn mạnh cho cổ đông, với kỷ lục 26 tỷ USD được hoàn trả trong quý 2 tài khóa 2027, trong đó có 20 tỷ USD mua lại cổ phiếu và 6 tỷ USD cổ tức, tương đương 0,25 USD/cổ phiếu mỗi quý.

Theo dữ liệu của Yahoo Finance AlphaSpace, giá mục tiêu trung bình của các chuyên gia phân tích đối với cổ phiếu Nvidia hiện là 306 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu Nvidia đã tăng tới 9% sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh và triển vọng tích cực.

Kết quả kinh doanh và triển vọng của Nvidia được đánh giá là đủ mạnh để tạo phản ứng tích cực trên thị trường. Trong quý vừa qua (từ tháng 5-7/2026), lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu sau điều chỉnh của Nvidia đạt 2,22 USD, trong khi doanh thu đạt 96,2 tỷ USD, cao hơn mức dự báo lần lượt là 2,09 USD/cổ phiếu và 92,3 tỷ USD.

Nvidia dự báo doanh thu quý 3 tài khóa đạt từ 105,8-110,1 tỷ USD, trong khi Phố Wall dự báo 105,1 tỷ USD. Một chuyên gia của công ty dịch vụ tài chính Stifel nhận định đây sẽ là quý đầu tiên Nvidia đạt doanh thu trên 100 tỷ USD.

Sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 2 của tài khóa vào tối 26/8, Nvidia cho biết dự kiến doanh thu tài khóa 2028 tăng 70%, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 45% của các chuyên gia phân tích. Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang cho biết mức tăng doanh thu có thể còn cao hơn nếu không xảy ra tình trạng thiếu chip nhớ.

Ông Leopold cho biết quá trình mở rộng sản xuất các chip Rubin và LPU đang diễn ra nhanh hơn dự kiến. Chip Vera Rubin đã bắt đầu được giao cho khách hàng trong tháng này.

Nvidia đã nhận đơn đặt hàng từ tất cả các nhà vận hành trung tâm dữ liệu quy mô lớn, các nền tảng đám mây AI và các nhà sản xuất hệ thống, qua đó đưa Vera Rubin trở thành dòng sản phẩm có tốc độ mở rộng nhanh nhất của Nvidia.

Theo ông Leopold, Groq 3 LPX cũng đã được đưa vào sản xuất toàn diện, với các lô hàng số lượng lớn dự kiến được giao trong quý này. Công ty điện toán đám mây Nebius là khách hàng đầu tiên sử dụng sản phẩm này.

Doanh thu riêng từ chip Vera Rubin được dự báo sẽ chiếm khoảng 20% doanh thu mảng trung tâm dữ liệu của Nvidia trong quý 3 tài khóa 2027./.

Nvidia dự kiến rót hàng trăm triệu USD vào hạ tầng trung tâm dữ liệu AI Nvidia đầu tư vào Cloverleaf Infrastructure để phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ, mở rộng vai trò từ nhà cung cấp chip sang hỗ trợ xây dựng các hệ thống tính toán AI quy mô lớn.