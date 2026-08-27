Tôn vinh đạo lý Uống nước nhớ nguồn và bản sắc văn hóa Việt Nam tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 27/8, tại Chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane, Ban Điều phối hợp tác Phật giáo Việt Nam tại Lào phối hợp cùng Ban Trị sự nhà chùa tổ chức Đại lễ Vu lan-Báo hiếu Phật lịch 2570 (Dương lịch 2026).

Sự kiện thu hút đông đảo chư tôn đức Tăng Ni, đại diện các cơ quan ngoại giao, hội đoàn cùng hàng trăm kiều bào và Phật tử tham dự.

Quang lâm chứng minh Đại lễ có Hòa thượng Bounsoun Phanthavong, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Liên minh Phật giáo Lào; Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng Ban Điều phối hợp tác Phật giáo Việt Nam tại Lào, Trụ trì chùa Phật Tích, cùng chư tôn đức Tăng Ni hai nước Việt Nam-Lào.

Về phía khách mời có bà Vũ Thị Dung, Phu nhân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, Tổng hội Người Việt Nam tại Lào, cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Lào.

Đại lễ diễn ra trang nghiêm theo chuẩn mực nghi thức Phật giáo Bắc truyền. Sau 3 hồi chuông trống Bát-nhã và nghi thức tác pháp thỉnh sư, toàn thể đạo tràng cử hành lễ chào quốc kỳ, đạo kỳ và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ thâm ân chư Phật, chư Tổ, ơn sinh thành của cha mẹ, cùng công lao các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Điều phối hợp tác Phật giáo Việt Nam tại Lào ban huấn từ tại Đại lễ. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đã trở thành giá trị tinh thần thiêng liêng. Tại nơi đất khách quê người, Đại lễ Vu lan không chỉ là dịp để mỗi người con Phật hướng về cội nguồn, tri ân cha mẹ, tổ tiên mà còn là gạch nối tâm linh, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt xa xứ.

Trong chương trình, đại chúng đã thực hiện nghi thức Dâng lục cúng và Nghi thức Bông hồng cài áo đầy xúc động. Những đóa hoa hồng tươi thắm mang sắc màu ý nghĩa được thành kính dâng lên chư tôn đức Tăng Ni và cài lên ngực áo đại biểu, Phật tử, nhắc nhở mỗi người về đạo hiếu và sự trân trọng đấng sinh thành.

Ban huấn từ tại đại lễ, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Điều phối hợp tác Phật giáo Việt Nam tại Lào, Trụ trì chùa Phật Tích đã chia sẻ về ý nghĩa sâu xa của ngày Rằm tháng Bảy.

Thượng tọa Thích Minh Quang nhấn mạnh: “Theo truyền thống Phật giáo Đại thừa, Rằm tháng Bảy là ngày chư Tăng kết hạ mãn hạ, tự tứ - thời điểm năng lượng tu tập và chầu nguyện thanh tịnh nhất. Mỗi người chúng ta sinh ra trên đời đều nhờ có cha mẹ. Lễ Vu lan là dịp đặc biệt để người con Phật nương vào năng lượng chú nguyện của chư Tăng Ni mà cầu nguyện cho cha mẹ quá vãng được sanh về cõi an lành, đồng thời cầu mong cho cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam, nhắc nhở mỗi con người không bao giờ được quên ơn sinh thành, dưỡng dục.”

Lễ thắp nến hoa đăng tri ân cha mẹ tại chùa Phật Tích. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đại lễ Vu lan tại Chùa Phật Tích thủ đô Vientiane không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo thuần túy, mà từ lâu đã trở thành một điểm hẹn văn hóa tâm linh của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào.

Chia sẻ trong niềm xúc động khi tham dự đại lễ, chị Hiền Lương, kiều bào sinh sống nhiều năm tại thủ đô Vientiane bày tỏ việc được hòa mình vào không khí trang nghiêm tại Chùa Phật Tích, được cài lên ngực đóa hoa hiếu đạo và lắng nghe lời huấn từ của chư Tăng đã giúp những người con xa quê càng thêm thấm thía công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

Sự kiện tâm linh ý nghĩa này không chỉ đáp ứng nhu cầu tinh thần của cộng đồng mà còn giúp các thế hệ kiều bào luôn hướng về cội nguồn, giữ gìn đạo hiếu cùng những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam trên đất bạn Lào.

Nghi thức Bông hồng cài áo tại Đại lễ Vu lan - Báo hiếu PL.2570. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Sau nghi thức Bông hồng cài áo và tụng kinh cầu nguyện, Ban Tổ chức đã tiến hành nghi lễ cúng dường Trai Tăng, cầu siêu cho các vong linh anh hùng liệt sỹ, cửu huyền thất tổ và gia tiên của các gia đình Phật tử.

Trước đó, tối 26/8, tại chùa Phật tích cũng đã diễn ra Nghi lễ thắp nến hoa đăng tri ân cha mẹ. Đây là một nghi thức tâm linh trang nghiêm và xúc động, nhắc nhở mỗi người khắc ghi công ơn sinh thành, dưỡng dục của đấng sinh thành.

Đại lễ Vu lan-Báo hiếu PL.2570 tại chùa Phật Tích khép lại trong niềm hoan hỷ, tiếp tục khẳng định vai trò của ngôi chùa Việt trên đất bạn Lào như một điểm tựa tinh thần vững chắc, góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết và tình yêu quê hương đất nước của cộng đồng người Việt Nam tại Lào./.

Mùa vu lan 2026 - Từ ơn cha nghĩa mẹ đến sức mạnh cội nguồn Từ ơn cha nghĩa mẹ, lòng biết ơn mở rộng thành ơn thầy tổ, ơn quê hương đất nước, ơn những người đã ngã xuống để cuộc sống hôm nay được tiếp nối trong hòa bình.