Thành phố Hà Nội chưa thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho năm học mới

Ngày 28/8, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết để chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho năm học mới 2026-2027, ngay từ năm học 2025-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã xây dựng, triển khai kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu về đội ngũ cho năm học mới 2026-2027 và những năm tiếp theo.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho năm học 2026-2027 cũng được thành phố, sở, Ủy ban Nhân dân các xã, phường và các trường quan tâm đầu tư.

Cụ thể, đối với khối các trường do thành phố quản lý, năm học 2026-2027, thành phố đã xây mới và hoàn thành đưa vào sử dụng 4 trường trung học phổ thông công lập gồm: Trung học Phổ thông Hoàng Quán Chi, Trung học Phổ thông Việt Hùng xã Đông Anh; Trường Trung học Phổ thông Đặng Trần Đức, phường Vĩnh Hưng, Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở &Trung học Phổ thông Minh Châu tại xã Minh Châu.

Việc đưa vào sử dụng 4 trường trung học phổ thông công lập mới và 2 trường trung học phổ thông tư thục dự kiến bổ sung 150 phòng học.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố đã bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản để cải tạo, sửa chữa 53 trường trung học phổ thông, trong đó có 32 trường hoàn thành phục vụ năm học 2026-2027, với tổng số phòng học được tăng thêm so với trước khi đầu tư khoảng 207 phòng (trong đó có 57 phòng hoàn thành trước ngày khai giảng năm học mới, 150 phòng hoàn thành trước tháng 12/2026).

Đối với khối các trường thuộc xã, phường, để chuẩn bị cho năm học 2026-2027, các xã, phường đã thực hiện đầu tư, cải tạo, sửa chữa, mở rộng 587 trường học các cấp (trong đó có 219 dự án trường mầm non, 193 dự án trường tiểu học, 175 dự án trường trung học cơ sở).

Phụ huynh và học sinh chọn mua sách. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Khi các dự án hoàn thành sẽ có 1.388 phòng học tăng thêm, trong đó có 271 dự án hoàn thành trước ngày khai giảng năm học mới, với 594 phòng học tăng thêm.

Đối với việc khắc phục các tồn tại phổ biến về cơ sở vật chất tối thiểu, Ủy ban Nhân dân thành phố đã bổ sung 892,789 tỷ đồng để cải tạo, xây mới nhà vệ sinh, khu rửa tay tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; trong đó 30,378 tỷ đồng cho các đơn vị do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý và 862,411 tỷ đồng cho các cơ sở giáo dục thuộc 79 xã, phường.

Các dự án phấn đấu hoàn thành trước tháng 9/2026. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đang yêu cầu các xã, phường báo cáo tiến độ thực hiện.

Như vậy, năm học 2026-2027 số phòng học tăng thêm so với năm học 2025-2026 khoảng 1.745 phòng (trong đó có 801 phòng sẽ hoàn thành trước ngày khai giảng năm học mới).

Bên cạnh đó, để chuẩn bị triển khai bộ sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2026-2027, Sở đã ban hành Công văn số 1667/SGDĐT-GDTrH ngày 22/4/2026 về tăng cường công tác quản lý thực hiện bộ sách giáo khoa thống nhất và bảo đảm cung ứng, phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027.

Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành việc rà soát nhu cầu sách giáo khoa trên địa bàn thành phố; xây dựng phương án cung ứng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Một cửa hàng bán sách giáo khoa và đồ dùng học tập. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Song song với đó, Sở đã hoàn thành tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; phối hợp với các nhà xuất bản và đơn vị phát hành bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa trước thời điểm học sinh tựu trường; đồng thời triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát công tác phát hành, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa và thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ để mọi học sinh đều có đủ sách giáo khoa khi bước vào năm học mới.

Về việc thực hiện miễn phí sách giáo khoa, do thời điểm hiện nay đã cận kề ngày khai giảng, không còn đủ thời gian để tổ chức lập dự toán, xây dựng kế hoạch và triển khai lựa chọn nhà thầu cung cấp sách giáo khoa bảo đảm đúng quy định của pháp luật nên trong năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội chưa triển khai thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp xin ý kiến góp ý của các sở ngành, Ủy ban Nhân dân phường xã về Kế hoạch thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa, giáo trình học môn quốc phòng an ninh.

Dự kiến thực hiện chính sách từ năm học 2027-2028 và đảm bảo đến năm học 2029-2030 tất cả các học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc thành phố (Ủy ban Nhân dân phường xã) quản lý sẽ được thụ hưởng chính sách.

Liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức bộ máy các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết thêm, tổng số cơ sở giáo dục trước sắp xếp 2.343 đơn vị (trường, trung tâm). Tổng số cơ sở giáo dục sau sắp xếp 1.092 đơn vị. Tổng số cơ sở giáo dục giảm do sắp xếp 1.251 đơn vị, tỉ lệ giảm 53,3%. Tổng số cán bộ quản lý sau sắp xếp (thời điểm tháng 8/2026) 3.170 người. Số lượng cán bộ quản lý giảm thực tế 2.366 người, tỷ lệ giảm 42,74%.

Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, việc sắp xếp, tổ chức lại đã tạo chuyển biến rõ rệt về quy mô, cơ cấu tổ chức và phương thức quản trị mạng lưới trường học. Mạng lưới chuyển từ mô hình nhiều trường, quy mô nhỏ, phân tán sang mô hình giảm đầu mối, tăng quy mô trường và quản lý tập trung nhiều cơ sở, phân hiệu.

Kết quả bước đầu góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng hợp lý đội ngũ và nguồn lực đầu tư; đồng thời duy trì các phân hiệu, điểm trường cần thiết để bảo đảm khả năng tiếp cận giáo dục của học sinh./.

Danh sách địa phương miễn phí sách giáo khoa tiếp tục được mở rộng Cùng với Cà Mau, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương khác, thành phố Huế sẽ cấp miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, thực hiện lộ trình miễn phí sách giáo khoa theo Nghị quyết 71.