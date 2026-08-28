Đà Nẵng dự kiến tinh gọn, giảm 545 đơn vị sự nghiệp công lập

Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành Đề án số 06/ĐA-Ủy ban Nhân dân về việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố.

Đây là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và đổi mới cơ chế tự chủ tài chính trên địa bàn thành phố.

Theo Đề án, dự kiến sau quá trình sắp xếp và tổ chức lại, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập toàn thành phố sẽ giảm mạnh từ 1.203 đơn vị xuống còn 658 đơn vị, tương ứng giảm 545 đơn vị.

Trong số các đơn vị cắt giảm gồm 21 đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ngành và 524 đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thực hiện theo Phương án số 03/PA-Ủy ban Nhân dân ngày 10/8/2026 về sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, số cơ sở giáo dục toàn thành phố dự kiến giảm từ 976 cơ sở xuống còn 452 cơ sở (giảm 524 cơ sở, tương đương tỷ lệ giảm 53,69%).

Ở lĩnh vực y tế, sau khi hoàn thành sắp xếp, toàn ngành y tế giữ ổn định 52 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế và 93 Trạm Y tế trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Sau tổ chức lại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn 10 đơn vị (giảm 3 đơn vị); đồng thời giữ nguyên 3 đơn vị đã tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

Sở Khoa học và Công nghệ dự kiến còn 4 đơn vị sau tổ chức lại, giảm 2 đơn vị. Lĩnh vực nông nghiệp và môi trường thực hiện sáp nhập Trung tâm Quản lý dữ liệu nông nghiệp và môi trường vào Văn phòng Đăng ký đất đai (giữ nguyên cơ chế tự chủ nhóm 1 của Văn phòng Đăng ký đất đai). Đồng thời, tiến hành hợp nhất Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng và Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng.

Về lộ trình triển khai, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu, các sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương xây dựng đề án hoặc kế hoạch chi tiết tổ chức lại các đơn vị trực thuộc. Đánh giá, rà soát phương án tự chủ tài chính, đổi mới cơ chế hoạt động và giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với trường hợp dôi dư.

Đối với Ủy ban Nhân dân cấp xã, chính quyền thành phố giao trách nhiệm trực tiếp tổ chức triển khai các nội dung thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm trong suốt quá trình sắp xếp vẫn duy trì cung ứng đầy đủ, liên tục các dịch vụ công cơ bản và thiết yếu cho nhân dân.

Đề án đặt mốc thời hạn hoàn thành việc trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc trước ngày 30/9/2026./.

Quy định mới về cơ cấu tổ chức và khung cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập Chính phủ ban hành quy định về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó làm rõ điều kiện thành lập, tổ chức lại, phân loại, xếp hạng, cơ chế tự chủ và khung số lượng cấp phó.

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