Triển lãm “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 27/8, tại trụ sở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào ở thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức khai mạc Triển lãm “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người,” giới thiệu 50 tác phẩm của cố họa sỹ Việt kiều Đào Trọng Lý về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự kiện là hoạt động văn hóa-nghệ thuật có ý nghĩa đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Tham dự Lễ khai mạc có đồng chí Khamphan Pheuiyavong, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Lào; đồng chí Bounleua Phandanouvong, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lào; đồng chí Kongkeo Xaysongkham, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào; đồng chí Suonsavan Vinhaket, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và du lịch Lào; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Lào; đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào, Trung ương Đoàn Thanh niên Lào và Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào Âu Việt Hưng; Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh; lãnh đạo các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Lào; gia đình cố họa sỹ Việt kiều Đào Trọng Lý, cùng đông đảo bà con kiều bào và phóng viên báo chí hai nước.

Bằng những nét vẽ mộc mạc nhưng giàu cảm xúc, 50 bức tranh của cố họa sỹ Việt kiều Đào Trọng Lý về Chủ tịch Hồ Chí Minh là 50 câu chuyện hội họa sinh động, tái hiện trọn vẹn cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại cùng những dấu mốc lịch sử quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ những ngày đầu người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước, qua các thời kỳ bôn ba nơi xứ người, cho đến giai đoạn Người trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành độc lập dân tộc.

Các tác phẩm phác họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là vị lãnh tụ kiệt xuất, nhà chiến sỹ cách mạng kiên trung của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, vừa là một con người vô cùng giản dị, thanh bạch, chan hòa tình yêu thương đối với đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế.

Sinh ra và lớn lên tại Thái Lan trong một gia đình Kiều bào giàu lòng yêu nước, họa sỹ Đào Trọng Lý từ nhỏ đã được nuôi dưỡng tâm hồn bằng những câu chuyện kể về Bác Hồ và những năm tháng Người hoạt động cách mạng tại khu vực Đông Bắc Thái Lan.

Từ tình cảm kính yêu vô bờ bến đối với Bác và tấm lòng hướng về cội nguồn, ông đã dành nhiều năm miệt mài sáng tác dựa trên tâm thức và tư liệu lịch sử sưu tầm được. Bộ tranh không chỉ mang giá trị nghệ thuật sâu sắc mà còn là minh chứng xúc động về tấm lòng thủy chung của cộng đồng kiều bào xa xứ đối với vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu khai mạc Triển lãm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm khẳng định việc tổ chức triển lãm đúng vào dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Đây không chỉ là một hoạt động văn hóa nghệ thuật đơn thuần, mà còn là dịp để nhân dân hai nước cùng nhìn lại chặng đường cách mạng vẻ vang, khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, hòa bình, hữu nghị và thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nêu rõ đối với nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất đặc biệt. Ngay từ những năm tháng gian khó đầu tiên, dấu chân của Người đã in đậm trên mảnh đất Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan.

Các địa danh lịch sử như Khammuon, Savannakhet và thủ đô Vientiane là những chứng tích ghi dấu thời kỳ cách mạng hai nước sớm tìm thấy ở nhau sự đồng cảm về lý tưởng và vận mệnh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong và các thế hệ lãnh đạo hai nước đã đặt nền móng vững chắc, dày công vun đắp cho mối quan hệ thủy chung, trong sáng, hiếm có giữa hai dân tộc. Đó không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng, mà là tình đồng chí, nghĩa anh em được tôi luyện qua những năm tháng cùng chiến đấu, cùng hy sinh và giúp đỡ lẫn nhau bằng sự chân thành.

Di sản vô giá đó ngày nay đang được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục giữ gìn, phát huy, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh nhấn mạnh cuộc đời, sự nghiệp và lối sống bình dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận cho các thế hệ nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế.

Triển lãm là dịp để công chúng hai nước Việt Nam-Lào ghi nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của Người - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người đồng chí thủy chung và người bạn lớn của nhân dân các bộ tộc Lào.

Thông qua triển lãm, mỗi người xem - đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước sẽ hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do, hòa bình, đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm trong việc giữ gìn và trao truyền tình hữu nghị vĩ đại Việt-Lào cho các thế hệ mai sau, hướng tới Năm Đoàn kết hữu nghị và gắn kết Việt Nam-Lào 2027.

Sự tham dự đông đảo của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Quốc hội, các bộ, ngành và lực lượng vũ trang Lào tại buổi lễ thể hiện sự kính trọng vô bờ bến đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu hai nước cắt băng khai mạc Triển lãm “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người.” (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Sau các phát biểu chính thức, các đại biểu hai nước đã cắt băng chính thức khai mạc và cùng tham quan triển lãm.

50 tác phẩm hội họa xuất sắc tại Triển lãm “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” được cố họa sỹ Việt kiều Đào Trọng Lý sáng tác tại Thái Lan trong giai đoạn từ năm 2018-2024.

Triển lãm sẽ mở cửa phục vụ công chúng, bà con kiều bào và bạn bè quốc tế tham quan từ ngày 27-31/8 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào ở thủ đô Vientiane./.

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