Bộ Công an trao tặng phim tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 21/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ trao phim tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hungary tặng Văn phòng Trung ương Đảng, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ trao tặng.

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Bảo tàng Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chức năng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, việc sưu tập tài liệu, hiện vật, hình ảnh phản ánh cuộc đời, sự nghiệp cao cả, vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân, tôn vinh công lao, cống hiến to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, mà còn là hoạt động thiết thực triển khai chủ trương của Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những năm qua, quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chỉ đạo toàn lực lượng Công an nhân dân tích cực tìm kiếm, sưu tập các tài liệu, hiện vật, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những tư liệu còn lưu giữ tại nước ngoài.

Phim tư liệu được trao tặng lần này ghi lại một phần chuyến thăm chính thức Hungary từ ngày 1-5/8/1957 trong chuỗi các chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đoàn đại biểu cấp cao nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tới 9 nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và châu Á sau Chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneva năm 1954.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, những hình ảnh trong phim phản ánh sinh động tầm vóc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách một vị lãnh tụ thiên tài, nhà ngoại giao kiệt xuất; đồng thời thể hiện phong cách giản dị, gần gũi và tình cảm chân thành mà Người dành cho nhân dân Hungary.

Tư liệu cũng để lại những bài học quý về nghệ thuật ngoại giao, trong đó kết hợp chặt chẽ sức mạnh của thời đại, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng mong muốn Văn phòng Trung ương Đảng, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Bảo tàng Hồ Chí Minh khai thác, sử dụng hiệu quả phim tư liệu; tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi những thước phim đến đồng bào trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế. Qua đó góp phần giới thiệu, tôn vinh trí tuệ, phẩm chất, cốt cách, lý tưởng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an tuyên truyền, lan tỏa kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Phong trào thi đua Ba Nhất “Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất” trong lực lượng Công an nhân dân./.

Hơn 150 tư liệu, hiện vật trưng bày tại triển lãm “Miền Nam nhớ mãi ơn Người” Triển lãm giới thiệu dấu mốc trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện tình cảm của Người dành cho đồng bào miền Nam và tình cảm sâu nặng của nhân dân miền Nam với Bác.