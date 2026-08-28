Lễ công bố thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 28/8, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm (Quảng Ninh), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ công bố.

Dự Lễ công bố có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh các thời kỳ; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, gia đình có công với cách mạng; các đoàn khách quốc tế và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Mở đầu Lễ công bố, các đại biểu đã xem phóng sự ngắn nêu bật những thành tựu nổi bật trong cải cách hành chính, phát triển hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; đồng thời giới thiệu định hướng phát triển không gian đô thị của thành phố Quảng Ninh với tầm nhìn chiến lược đến năm 2075 - trở thành đô thị di sản, sinh thái, thông minh và kết nối quốc tế.

Tại Lễ công bố, đồng chí Phan Chí Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã công bố Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội khóa XVI về việc thành lập thành phố Quảng Ninh.

Theo Nghị quyết, thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh.

Đại diện Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh (là thành phố Quảng Ninh theo Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội khóa XVI).

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ tại Lễ công bố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Quảng Ninh là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Nơi đây có núi cao, biển rộng, biên giới dài, nhiều cửa sông, cửa biển. Địa thế ấy làm nên một cửa ngõ giao thương; đồng thời tạo thành phên giậu vững chắc ở phía Đông Bắc của Tổ quốc.

Từ khi tỉnh Quảng Ninh được thành lập năm 1963, các thế hệ cán bộ và nhân dân đã chung sức biến một vùng đất chịu nhiều tàn phá của chiến tranh thành một địa bàn năng động.

Trong thời kỳ đổi mới, Quảng Ninh tiếp tục đi đầu trong đổi mới tư duy và phương thức phát triển. Hạ tầng giao thông có bước tiến mạnh. Không gian đô thị được mở rộng. Du lịch, dịch vụ, công nghiệp, kinh tế cửa khẩu và kinh tế biển ngày càng phát triển. Đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển, đảo được giữ vững. Những thành tựu đó là kết quả của một Đảng bộ biết đổi mới. Một chính quyền dám hành động. Một đội ngũ cán bộ biết vượt khó, một cộng đồng doanh nghiệp giàu khát vọng. Trên hết, là sức mạnh đồng lòng của nhân dân các dân tộc thành phố Quảng Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ trong sự phát triển của đất nước hôm nay, Quảng Ninh giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Việc thành lập thành phố Quảng Ninh vì thế không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay mô hình tổ chức. Điều quan trọng hơn là tạo ra một bước chuyển về chất. Quản trị phải hiện đại hơn. Kinh tế phải xanh hơn. Hạ tầng phải đồng bộ hơn. Văn hóa phải được tôn vinh hơn. Cuộc sống của nhân dân phải tốt đẹp hơn.

Tầm nhìn của Quảng Ninh phải rõ ràng: xây dựng một thành phố hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc; một cực tăng trưởng năng động của phía Bắc; một trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao; một địa bàn hòa bình, ổn định, hợp tác và hội nhập; một nơi đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư và đáng tự hào.

Để hiện thực hóa tầm nhìn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ quản trị thành phố. Bộ máy phải tinh gọn. Hoạt động phải hiệu lực, hiệu quả. Kỷ luật, kỷ cương phải nghiêm; phân cấp phải rõ; trách nhiệm phải cụ thể. Mỗi cán bộ phải gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khởi nguồn của những cách làm mới; dám thí điểm; dám chịu trách nhiệm; dám vượt qua sức ỳ. Nhưng mọi đổi mới phải vì lợi ích chung, trong khuôn khổ pháp luật, được kiểm soát bằng kỷ cương và đạo đức công vụ; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không để cơ hội phát triển trở thành lợi ích của một nhóm người. Thành quả phát triển phải thuộc về nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ Quảng Ninh cần đẩy nhanh chuyển đổi từ "nâu" sang "xanh." Cơ cấu lại ngành than theo hướng hiện đại, an toàn, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường. Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và các dịch vụ có giá trị gia tăng lớn. Thúc đẩy kinh tế số, kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo. Hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, thu hút nhân tài và các nhà đầu tư chiến lược.

Biển phải trở thành không gian phát triển chiến lược. Phát triển cảng biển, vận tải, logistics, du lịch biển đảo, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao và các ngành kinh tế biển mới. Phát triển kinh tế cửa khẩu theo hướng văn minh, hiện đại, hiệu quả. Mở rộng liên kết vùng và hợp tác qua biên giới; chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; không đánh đổi di sản, môi trường và chất lượng sống để lấy tăng trưởng ngắn hạn.

Nhấn mạnh tổ chức tốt không gian đô thị, phát triển văn hóa, con người và nâng cao chất lượng sống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thành phố mới phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn. Kết nối chặt chẽ đô thị, công nghiệp, cảng biển, cửa khẩu, vùng núi và hải đảo. Hạ tầng giao thông phải đi trước một bước. Hạ tầng số, năng lượng, cấp nước, xử lý chất thải, y tế và giáo dục phải đồng bộ. Phát triển đô thị nhưng không để mất bản sắc. Mở rộng không gian nhưng không để chia cắt cộng đồng. Thu hút đầu tư nhưng không để nhân dân đứng ngoài quá trình phát triển. Bảo tồn di sản phải gắn với sinh kế của người dân. Phát triển du lịch phải chuyên nghiệp, văn minh và có trách nhiệm. Công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và kinh tế di sản phải trở thành những động lực mới.

Thành phố cần quan tâm hơn nữa đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thu hẹp chênh lệch về thu nhập và khả năng tiếp cận dịch vụ công; chăm lo người có công, người yếu thế và công nhân lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý mỗi quy hoạch, mỗi công trình, mỗi dự án lớn đều phải tính đến yêu cầu bảo vệ Tổ quốc; chủ động phòng ngừa các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống; bảo đảm an ninh biên giới, an ninh biển đảo, an ninh năng lượng, an ninh mạng, an ninh kinh tế và trật tự, an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Mở rộng quan hệ với các địa phương, đối tác quốc tế. Kết nối thị trường, công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực. Hội nhập sâu rộng nhưng phải giữ vững độc lập, tự chủ; bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm," giữ vững đoàn kết, nuôi dưỡng khát vọng, dám nghĩ lớn, dám hành động, biến tiềm năng thành nguồn lực, lợi thế thành sức cạnh tranh, niềm tự hào hôm nay thành thành quả ngày mai.

Với lịch sử hào hùng, tiềm năng khác biệt và con người giàu khát vọng, thành phố Quảng Ninh nhất định sẽ phát triển nhanh hơn, xanh hơn, giàu đẹp hơn; xứng đáng là niềm tự hào của vùng Đông Bắc và của cả nước.

Tại Lễ công bố, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh đã phát biểu, bày tỏ tri ân các bậc tiền nhân, Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thế hệ lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã đóng góp cho sự phát triển của quê hương; đồng thời, thành phố trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan Trung ương.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh khẳng định khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Phải xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp" và nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng bộ thành phố Quảng Ninh cam kết: Đoàn kết một lòng, giữ vững kỷ cương, đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt để xây dựng thành phố Quảng Ninh trở thành hình mẫu phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế, cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình thịnh vượng của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu tham quan Triển lãm Quy hoạch đô thị đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, giới thiệu tổng thể định hướng phát triển của Quảng Ninh từ hiện tại đến tương lai. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trước khi tham dự Lễ công bố, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã tham quan Triển lãm Quy hoạch đô thị đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; giới thiệu tổng thể định hướng phát triển của Quảng Ninh từ hiện tại đến tương lai, đồng thời quảng bá những thành tựu kinh tế-xã hội và các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn của địa phương.

Triển lãm ứng dụng nhiều công nghệ trình chiếu và tương tác hiện đại như sa bàn số, Projector Mapping, bản đồ tương tác, thực tế ảo mở rộng (XR), LED cong, Hologram, Digital Twin, mô hình địa không gian 3D, phần mềm tương tác 4D, màn hình cảm ứng và AI.

Đặc biệt, phòng chiếu phim 360° khép kín kết hợp công nghệ XR và âm thanh đa chiều mang đến trải nghiệm trực quan, giúp người xem hình dung rõ hơn về đô thị thông minh tương lai của Quảng Ninh./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ công bố Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh Sáng 28/8, tại Quảng Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.