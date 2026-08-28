Venezuela mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh 2/9, thay mặt Tổng Bí thư Diosdado Cabello và Ban lãnh đạo Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền, Phó Chủ tịch PSUV Jesús Faría đã trân trọng gửi những lời thăm hỏi và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam.

Bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc trước những thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới, Phó Chủ tịch PSUV Jesús Faría khẳng định Việt Nam là hình mẫu thành công trong xây dựng và phát triển đất nước, cũng như trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội.

Lãnh đạo PSUV nhấn mạnh Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng và bài học kinh nghiệm quý báu cho Venezuela cùng các dân tộc đang nỗ lực vươn lên vì độc lập, chủ quyền và tiến bộ xã hội.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, thông điệp trên được ông Jesús Faría cùng Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách đối ngoại PSUV Tania Diaz chuyển tới tại cuộc gặp Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ chiều 27/8 tại Caracas, nhân dịp Đại sứ chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Trong không khí ấm áp và chân tình tại khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam, ông Jesús Faría cũng đã chuyển lời chào từ biệt của Tổng Bí thư PSUV Diosdado Cabello tới Đại sứ Vũ Trung Mỹ; đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác toàn diện và hợp tác nhiều mặt giữa Đảng PSUV và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lãnh đạo PSUV bày tỏ mong muốn quan hệ giữa hai Đảng và hai nước sẽ tiếp tục được làm sâu sắc hơn nữa trong thời gian tới.

Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách đối ngoại PSUV Tania Diaz nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai Đảng tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về công tác tư tưởng, xây dựng Đảng và phát triển đất nước.

Cũng tại cuộc gặp, thay mặt Ban lãnh đạo PSUV, Phó chủ tịch PSUV Jesús Faría xúc động gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn sát cánh, hỗ trợ Venezuela, đặc biệt là việc cử đoàn cứu hộ sang khắc phục thảm họa động đất vừa qua, xem đó là minh chứng sống động cho tình đoàn kết quốc tế trong sáng và thủy chung.

Cảm ơn những tình cảm đặc biệt của Ban lãnh đạo PSUV, Đại sứ Vũ Trung Mỹ khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam trong việc ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Venezuela, đồng thời tin tưởng đất nước Venezuela sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục vững bước trên con đường hòa bình và phát triển thịnh vượng./.

Venezuela tôn vinh những giá trị của Cách mạng Việt Nam Tại sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của Việt Nam, học giả và bạn bè Venezuela đã ca ngợi tầm vóc của Cách mạng Tháng Tám, tư tưởng Hồ Chí Minh và thành tựu phát triển uy tín quốc tế của Việt Nam.