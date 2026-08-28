Hà Nội: Khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân ở Đông Anh

Sáng 28/8, Bộ Công an phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phân khu đô thị N9, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Dự án đầu tư tại ô quy hoạch ký hiệu 3-2 và 3-4 thuộc phân khu N9 có quy mô nghiên cứu lớn, khoảng 30,76 ha với tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, định hướng trở thành một khu đô thị sinh thái xanh và hiện đại.

Khi hoàn thành, dự án đầu tư sẽ cung cấp 2.816 căn hộ nhà ở xã hội cao 12 tầng cùng 204 căn nhà ở thương mại thấp tầng thấp dòng hiện đại, giải quyết không gian an cư chuẩn mực cho khoảng 9.010 cư dân.

Dự án đầu tư được tích hợp các giải pháp xanh đồng bộ, từ hệ thống hào kỹ thuật hạ ngầm, bãi đỗ xe tập trung quy mô 8.000m2 tích hợp trạm sạc điện cho phương tiện xanh, cho đến trạm xử lý nước thải cục bộ sử dụng công nghệ khép kín, thân thiện với môi trường.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tại lễ khởi công, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong những năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Việc triển khai dự án nhà ở dành cho cán bộ, chiến sỹ Công an góp phần giải quyết nhu cầu khó khăn về nhà ở, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần phát triển kinh tế, xã hội đất nước và trên địa bàn thành phố.

Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an luôn xác định, việc chăm lo đời sống, đặc biệt là vấn đề nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ là nhiệm vụ hết sức quan trọng; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu hiện đại hóa theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Để công trình hoàn thành, đảm bảo an toàn, chất lượng, Thứ trưởng đề nghị, chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung mọi nguồn lực để triển khai công trình với tinh thần trách nhiệm cao nhất; tổ chức thi công, hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất, đảm bảo chất lượng nhất, giá trị thẩm mỹ cao cho người sử dụng và đẹp cho cảnh quan, kiến trúc của thành phố Hà Nội...

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn thành phố Hà Nội, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết sự kiện ngày hôm nay không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của một công trình an sinh, một khu đô thị đồng bộ hiện đại, mà còn tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị, tinh thần đồng hành chặt chẽ giữa lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo thành phố Hà Nội trong công tác chăm lo đời sống, từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Để công trình hoàn thành đảm bảo tuyệt đối an toàn, chất lượng và đúng tiến độ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị Liên danh chủ đầu tư (công ty cổ phần Thái Nam Land và đối tác), ngay sau lễ khởi công, cần tập trung tối đa nguồn lực, máy móc, nhân lực và vật lực để triển khai thi công. Nghiêm túc tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, mật độ xây dựng và quy chuẩn bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Các sở, ngành Thành phố và Ủy ban Nhân dân xã Đông Anh, tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, đất đai, xây dựng để chủ đầu tư và các nhà thầu triển khai dự án thuận lợi, đặt mục tiêu hoàn thành công trình đảm bảo tiến độ được giao./.

Hà Nội: Xây nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Phú Thượng Việc triển khai dự án nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ Công an, góp phần giải quyết nhu cầu khó khăn về nhà ở, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, cống hiến trong việc bảo vệ an ninh.