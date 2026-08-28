Điện Biên động thổ dự án nhà ở xã hội hơn 300 tỷ đồng

Sáng 28/8, tại thôn Yên Trường, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Đô thị số 6 Điện Biên tổ chức Lễ động thổ Dự án Nhà ở xã hội.

Với tổng vốn đầu tư sơ bộ 301 tỷ đồng, dự án gồm 280 căn nhà ở xã hội cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ, góp phần tạo thêm cơ hội an cư, giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất, gắn bó lâu dài với quê hương, cùng xây dựng và phát triển vùng biên giới Điện Biên.

Dự án được triển khai trên diện tích 4,8ha, mục tiêu xây dựng khu nhà ở xã hội riêng lẻ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cây xanh, cảnh quan hoàn chỉnh, đồng bộ; đáp ứng nhu cầu nhà ở của các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, đồng thời tạo quỹ nhà ở giá rẻ phục vụ nhu cầu của xã Thanh Yên và tỉnh Điện Biên.

Theo quy hoạch, dự án xây dựng 280 căn nhà ở xã hội riêng lẻ, thấp tầng trên diện tích khoảng 1,96ha, theo hình thức xây thô, hoàn thiện mặt ngoài. Các căn nhà cao tối đa 2 tầng, diện tích đất xây dựng tối đa 70m2/lô, diện tích sàn tối đa 140m2/căn. Cùng với đó là 36 căn nhà ở thương mại trên diện tích khoảng 0,4ha. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ gồm giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, thông tin liên lạc, xử lý nước thải...

Phát biểu tại lễ động thổ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lò Văn Cương nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự quan tâm đối với đời sống nhân dân, nhất là người có thu nhập thấp, người lao động và các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lò Văn Cương phát biểu tại Lễ động thổ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Đối với Điện Biên, cùng với quá trình phát triển đô thị, kinh tế-xã hội và thu hút đầu tư, nhu cầu về nhà ở phù hợp khả năng chi trả ngày càng trở nên thiết thực. Vì vậy, tỉnh xác định phát triển nhà ở xã hội không chỉ là nhiệm vụ bảo đảm an sinh mà còn là nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hình thành các khu dân cư đồng bộ, văn minh, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự án sẽ trực tiếp bổ sung quỹ nhà ở xã hội, tạo thêm cơ hội để người dân, người lao động và các đối tượng đủ điều kiện tiếp cận nhà ở với mức giá phù hợp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “an cư, lạc nghiệp,” bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và không gian cây xanh được kỳ vọng góp phần hình thành khu dân cư mới có cảnh quan, môi trường sống tốt, thúc đẩy phát triển đô thị và hoàn thiện kết cấu hạ tầng tại khu vực Thanh Yên.

Đối với xã Thanh Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, dự án có ý nghĩa thiết thực, tạo cơ hội để nhiều người lao động tiếp cận nhà ở mới, đồng bộ, có điều kiện sống ổn định hơn, yên tâm làm việc, lao động sản xuất và gắn bó lâu dài với quê hương. Chính quyền xã cam kết phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo thẩm quyền, tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ.

Dự án dự kiến được thực hiện từ quý 3/2026 đến hết quý I/2027; các hạng mục công trình triển khai từ tháng 9/2026 đến tháng 2/2027, hoàn thành và đưa vào khai thác, vận hành trong tháng 3/2027.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, an toàn, bảo đảm chất lượng, tiến độ và các yêu cầu về môi trường; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai.

Với 280 căn nhà ở xã hội và hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, Dự án Nhà ở xã hội thôn Yên Trường được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nhà ở phù hợp khả năng chi trả, tạo nền tảng để người dân an cư, yên tâm gắn bó với địa phương, qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng biên giới Điện Biên./.

Khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Cao Bằng Công trình được xây dựng trên quỹ đất rộng hơn 1,2 ha, tại Khu đô thị mới Đề Thám, dự án có 698 căn hộ, với quy mô 2 tòa nhà 15 tầng, diện tích mỗi căn hộ từ 65-77 m2, quy mô dân số trên 2.000 người.