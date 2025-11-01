Hà Nội: Xây nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Phú Thượng

Ngày 1/11, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội.

Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất IA25, Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) được triển khai nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như Bộ Công an về việc chăm lo đời sống cho lực lượng vũ trang, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác và gắn bó với sứ mệnh phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Dự án IA25 tọa lạc trên khu đất rộng 18.142 m², thuộc quỹ đất 20% của khu đô thị Nam Thăng Long. Quy mô công trình gồm 3 tòa tháp cao từ 27 đến 40 tầng, thiết kế hiện đại, cung cấp 1.262 căn hộ từ 2-4 phòng ngủ, đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư của cán bộ, chiến sỹ và gia đình.

Với mật độ xây dựng chỉ 37%, dự án ưu tiên phát triển không gian xanh, cảnh quan hài hòa và hệ thống tiện ích đồng bộ.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phát biểu tại lễ khởi công, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời cảm ơn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong những năm qua luôn quan tâm đầu tư, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho lực lượng Công an nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu hiện đại hóa theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trong đó, đã quan tâm triển khai một số dự án nhà ở dành cho cán bộ, chiến sỹ Công an, góp phần giải quyết nhu cầu khó khăn về nhà ở, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần phát triển kinh tế, xã hội đất nước và trên địa bàn thành phố.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo triển khai công tác phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân và đạt được một số kết quả.

Với dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư và các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện dự án bảo đảm chất lượng, an toàn, đảm bảo tiến độ hoàn thành.

Tại buổi lễ, đại diện liên danh chủ đầu tư cho biết, với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, cùng nỗ lực của các đơn vị tham gia, Dự án IA25 sẽ sớm hoàn thiện, trở thành khu nhà ở kiểu mẫu, góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ chiến sỹ và tô điểm thêm diện mạo của Thủ đô./.

