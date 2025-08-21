Quân khu 2 hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân bị thiên tai ở Sơn La

Cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua, tại Sơn La đã xảy ra các đợt mưa lũ lớn khiến hơn 2.600 nhà ở bị thiệt hại, ảnh hưởng; trong đó 52 nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn, 279 nhà di dời khẩn cấp, 90 nhà hư hỏng, còn lại là những nhà có nguy cơ cao bị sạt lở và ngập úng.

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phối hợp với tỉnh Sơn La và các xã triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân vùng bị ảnh hưởng nặng bởi lũ quét, sạt lở đất.

Đại tá Bùi Văn Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La cho biết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 2 để tăng cường trên 500 cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn 316 và của đơn vị, phối hợp với các lực lượng dân quân, tổ chức chính trị-xã hội tại các xã bị thiên tai lên kế hoạch, rà soát những hộ gia đình có nhà bị thiệt hại; ưu tiên các nhà phải di dời khẩn cấp và sập đổ hoàn toàn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để xây dựng trước, sau đó đến các nhà sửa chữa hoặc đang ở nhờ gia đình anh, em, người thân.

Để đảm bảo tiến độ xây dựng, các đơn vị đã tăng cường nhân lực, phương tiện, không quản ngại khó khăn đẩy nhanh tiến độ thi công, với mục tiêu sớm nhất hoàn thành nhà mới để người dân ổn định cuộc sống.

Binh nhất Lò Văn Thân, tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Bộ Tư Lệnh Quân khu 2 cho biết: "Em được đơn vị phân công đến giúp đỡ người dân các xã bị thiên tai xây dựng nhà mới, ổn định cuộc sống. Em sẽ cố gắng, nỗ lực phấn đấu cùng các đồng đội sớm hoàn thiện những ngôi nhà để người dân nơi đây ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và phát triển kinh tế."

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã lập phương án, kế hoạch, khởi công xây dựng nhà cho các hộ dân thuộc diện này từ ngày 9/8 vừa qua; trong đó, đợt 1 khởi công xây dựng 52 nhà và quyết tâm hoàn thành trong tháng 9/2025. Đối với 279 nhà xây dựng mới do di chuyển vị trí và sửa chữa 90 nhà bị hư hỏng, các đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2.

Các ngôi nhà mới được xây dựng theo tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung cứng và mái cứng), với diện tích tối thiểu 56m2/nhà, chiều cao từ 3,6m đến 3,9 m. Những nhà xây dựng mới sẽ được hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà; nhà sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà.

Là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về nhà ở trong đợt lũ quét, sạt lở đất vừa qua, xã Huổi Một có 17 hộ bị sập đổ nhà hoàn toàn, 52 hộ phải di dời khẩn cấp.

Để nhân dân sớm có nhà ở, ổn định cuộc sống, Ủy ban nhân dân xã đã rà soát, phối hợp với các đơn vị chức năng chuẩn bị địa điểm, san nền, tập kết, vận chuyển vật liệu xây dựng để làm nhà.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Huổi Một Lương Văn Vịnh cho biết, chính quyền địa phương đã tích cực phối hợp với lực lượng của Trung đoàn 754, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sư đoàn 316, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 giúp nhân dân xây dựng nhà. Đa số hộ dân sẽ xây dựng nhà lắp ghép theo mẫu thiết kế của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để thời gian thi công nhanh nhất, giúp người dân sớm có nhà ở, ổn định đời sống, sinh hoạt. Đối với các hộ xây dựng nhà cấp 4, xã tập trung nhân lực, đẩy mạnh tiến độ thi công, đảm bảo theo kế hoạch.

Anh Mòng Văn Thanh, xã Huổi Một chia sẻ, đợt mưa lũ vừa qua, gia đình anh bị thiệt hại gần như hoàn toàn về nhà ở và tài sản. Được hỗ trợ xây dựng một căn nhà mới, gia đình anh rất phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế./.

