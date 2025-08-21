Sơn La: Đất đá bất ngờ sạt xuống Quốc lộ 4G, người đi đường may mắn thoát nạn

Vào gần 10 giờ, ngày 21/8, trên Quốc lộ 4G đoạn qua xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La xảy ra vụ sạt lở đá trên núi cao gây nguy hiểm cho người qua lại, giao thông ùn tắc cục bộ.

Vào thời điểm đó, hàng trăm m3 đá từ trên núi cao bất ngờ sạt xuống lấp kín mặt đường.

Đáng chú ý, vào thời điểm xảy ra sạt lở có hàng chục người cùng các phương tiện đang lưu thông qua khu vực này.

May mắn, trước khi xảy ra vụ việc, người dân đã kịp thời phát hiện, cảnh giác, tri hô để chạy ra khỏi cung sạt trượt.

Bên cạnh đó, khu vực này là vùng núi đá cao, hẻo lánh, không có nhà cửa, dân cư sinh sống nên không có thiệt hại về người, tài sản.

Tuy nhiên, điểm sạt lở thuộc Quốc lộ 4G, là tuyến đường độc đạo để di chuyển từ các xã thuộc huyện Sốp Cộp (cũ) ra bên ngoài và ngược lại nên có nhiều người, phương tiện lưu thông thường xuyên đã khiến giao thông ùn tắc cục bộ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo xã Sốp Cộp đã thông tin đến lực lượng chức năng để nhanh chóng huy động lực lượng có mặt tại hiện trường tiến hành phân làn, luồng, đặt biển cảnh báo đến người tham gia giao thông; bố trí máy móc, nhân lực san gạt, xúc ủi đá khắc phục hậu quả vụ sạt lở để các phương tiện sớm được lưu thông./.

