Sơn La: Nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng lũ ổn định cuộc sống

Trước tình hình mưa lũ những ngày qua tại Sơn La, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng đã được các cấp, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức triển khai.

Ngày 9 và 10/8, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm làm Trưởng đoàn đã phối hợp với Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức chương trình thăm, tặng quà tại xã Huổi Một bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ cuối tháng Bảy vừa qua.

Tại các nơi đến thăm, tặng quà, lãnh đạo Trung ương Đoàn - Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và lãnh đạo Tỉnh đoàn Sơn La đã động viên, chia sẻ với nhân dân xã Huổi Một về những thiệt hại do mưa lũ gây ra; đồng thời, mong người dân cố gắng khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Dịp này, Ban Tổ chức đã tặng quà xã Huổi Một; tặng quà 8 hộ dân ở bản Nậm Pù có nhà bị đổ sập, cuốn trôi hoàn toàn do mưa lũ; tặng 92 suất quà cho các hộ gia đình ở bản Púng Khương bị thiệt hại do mưa lũ; thăm hỏi, động viên 5 gia đình nhà ở bản Púng Khương bị sạt lở, di dời khẩn cấp.

Cùng với đó, Đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà 50 thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ đào móng, xây nhà mới cho các hộ dân bị mất nhà hoàn toàn sau mưa lũ ở xã Huổi Một.

Đây là những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ cả nước, kịp thời chia sẻ khó khăn, động viên và hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai tại Sơn La.

Đoàn công tác tặng quà người dân bị thiên tai xã Huổi Một, tỉnh Sơn La. (Ảnh: TTXVN phát)

Cũng trong ngày 9/8, tại bản Đứa Cát, xã Chiềng Sơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai.

Theo đó, hai bên sẽ xây mới nhà ở cho 52 hộ dân bị mất nhà cửa, 279 hộ dân phải di dời khẩn cấp và cải tạo, sửa chữa nhà cho 90 hộ dân bị hư hỏng nặng tại các xã: Chiềng Sơ, Huổi Một, Mường Lạn, Sốp Cộp, Bó Sinh, Mường Lầm.

Trong đó, đợt 1, sẽ khởi công 52 nhà và dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2025. Còn 279 nhà làm mới do di chuyển vị trí và sửa chữa 90 nhà bị hư hỏng sẽ tiếp tục được thực hiện trong giai đoạn 2.

Các ngôi nhà xây mới đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng gồm nền cứng, khung cứng và mái cứng, diện tích tối thiểu 56m2/nhà, chiều cao từ 3,6-3,9m. Mỗi ngôi nhà xây mới được hỗ trợ 100 triệu đồng; nhà sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng.

Nguồn vốn hỗ trợ từ Ban Vận động cứu trợ tỉnh Sơn La và các nguồn vốn hợp pháp khác./.

