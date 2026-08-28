TP Hồ Chí Minh: Biến tinh thần hiếu hạnh mùa Vu Lan thành việc làm thiện nguyện

Mỗi khi mùa Vu Lan báo hiếu-tháng Bảy âm lịch đến, trong lòng mọi người dân Việt lại gợi nhắc nhớ đến đạo làm con, lòng hiếu thảo và đạo lý "uống nước nhớ nguồn."

Trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, Vu Lan không chỉ là một nghi lễ Phật giáo mà đã trở thành một sinh hoạt có giá trị đạo đức, nhân văn sâu sắc. Ngày nay lễ Vu Lan đã biến chuyển thành một dịp để mọi người, nhất là phật tử, đồng bào có đạo hướng về cội nguồn, thực hiện những việc thiện, điều lành, chuyển tải thông điệp thương yêu, hàn gắn của Vu Lan đi vào cuộc sống.

Mang theo truyền thống “đồng hành cùng dân tộc,” những giáo lý, điển tích và nghi lễ của Phật giáo Việt Nam đã có những sự hòa quyện với văn hóa truyền thống, đạo lý nhân văn của dân tộc Việt.

Tinh thần hiếu hạnh của Vu Lan trong Phật giáo đã có sự tương hòa với truyền thống hiếu thảo, kính trọng cha mẹ, ông bà, thờ phụng tổ tiên và tri ân những người có công cho đất nước của văn hóa Việt Nam. Vì vậy, Vu Lan đã tồn tại trong cuộc sống hiện đại hôm nay, mang tinh thần hiếu hạnh kết hợp với đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Đại đức Thích Lệ Lạc, Tịnh thất An Lạc (xã Hiệp Phước), trao 100 phần quà đến người dân mùa Vu Lan 2026. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Mỗi mùa Vu Lan tới, với tinh thần báo hiếu và từ bi nhập thế, nhiều tự viện Phật giáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các cơ sở tôn giáo đồng đạo như Cao Đài đã triển khai hàng loạt hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi, chăm sóc người neo đơn, hỗ trợ gia đình khó khăn, hiến máu nhân đạo, giúp đỡ trẻ em nghèo, tri ân gia đình chính sách, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và bảo vệ môi trường.

Tinh thần này đã thắp sáng nét đẹp kết nối đạo - đời, biến lòng hiếu kính với cha mẹ thành tình yêu thương dành cho đồng bào, nhất là những người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Trong mùa Vu Lan báo hiếu năm 2026, cũng như nhiều năm trước, bên cạnh tổ chức các hoạt động mang tính lễ nghi tôn giáo như thắp nến tri ân, cài hoa hồng tưởng nhớ cha mẹ, phóng sinh cầu phước… các tự viện Phật giáo và cơ sở tôn giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh lân cận đã đồng loạt diễn ra nhiều hoạt động thiện nguyện ấm áp, trao tặng hàng chục nghìn phần quà đến tận tay người nghèo, hộ neo đơn và người dễ bị tổn thương.

Ngay trong ngày Rằm tháng Bảy, thực hiện lời dạy của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các phật tử Đạo tràng Pháp Hoa, chùa Huê Nghiêm, phường An Khánh đã trao tặng 1.000 phần quà (mỗi phần gồm 10 kg gạo và 500.000 đồng tiền mặt) đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tăng ni, phật tử chùa Bảo Tâm, phường Hòa Bình phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường trao 150 phần quà đến các gia đình khó khăn trong địa bàn phường; chùa Minh Giác, phường Hiệp Bình đã trao tặng hơn 300 phần quà, đến các gia đình khó khăn, lan tỏa tinh thần từ bi, truyền thống lá lành đùm lá rách; tu viện Quan âm đã trao hơn 400 phần quà đến người dân khó khăn và 32 suất học bổng (3 triệu đồng/suất cho sinh viên, 2 triệu đồng/suất cho học sinh); tịnh thất An Lạc, xã Hiệp Phước trao tặng 100 phần quà đến người dân mùa Vu Lan… đưa tinh thần Vu Lan vào những hoạt động gắn kết cộng đồng.

Không chỉ bó hẹp các hoạt động thiện nguyện trong phạm vi địa phương của các tự viện, nhiều cơ sở tự viện Phật giáo đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện ở ngoài Thành phố. Các tăng ni, phật tử chùa Tường Nguyên, phường Khánh Hội đã trao tặng 200 phần quà hỗ trợ người mù và gia đình khó khăn tại xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh; Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh, phường Đức Nhuận trao 20 học bổng, 300 bộ sách giáo khoa cho học sinh và 300 phần quà cho bà con nghèo khó khăn trên địa bàn xã Thanh Sơn, thành phố Đồng Nai.

Không chỉ riêng Phật giáo, tinh thần Vu Lan hiếu hạnh và truyền thống "lá lành đùm lá rách" cũng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng tín hữu đạo Cao Đài. Năm nay, cũng như nhiều năm trước, Ban Từ thiện Nam Thành Thánh thất (Cao Đài), phường Cầu Ông Lãnh đã tổ chức tặng 340 phần quà (trị giá 300.000 đồng/phần) cho đồng bào khiếm thị của Thành phố, người già neo đơn và hộ nghèo tại địa bàn cùng các khu vực lân cận.

Ông Nguyễn Hữu Nhơn, Chánh Hội trưởng Nam Thành Thánh thất, Trưởng Ban cố vấn Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam (Văn phòng phía Nam) chia sẻ đây là hoạt động thường niên trong mùa Vu Lan hiếu hạnh của các tín hữu Nam Thành Thánh thất, nhằm thể hiện phương châm hành đạo "tốt đời-đẹp đạo," phát huy tinh thần tương thân tương ái, hướng đến những người dân còn nhiều khó khăn để động viên họ lạc quan vươn lên trong cuộc sống.

Ban Từ thiện Nam Thành Thánh Thất (Cao Đài), phường Cầu Ổng Lãnh, trao quà cho người khiếm thị, người khuyết tật, người nghèo trong mùa Vu Lan 2026. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Nam Thành Thánh thất Cao Đài tại Thành phố Hồ Chí Minh còn nhỏ, còn nghèo, nhưng vẫn luôn nỗ lực để thực thi đạo pháp qua những việc làm thiết thực mang lại lợi lạc cho những người yếu thế.

Những phần quà mà các tăng ni, phật tử hay đồng đạo Cao Đài tại Thành phố Hồ Chí Minh trao đến tay những người yếu thế, người nghèo tuy giá trị vật chất có thể khác nhau, nhưng đều chứa đựng tâm nguyện lấy tình thương xóa tan nghèo khó, lấy lòng hiếu nghĩa làm gốc rễ cho sự hòa hợp xã hội.

Mùa Vu Lan báo hiếu năm 2026 tiếp tục khẳng định giá trị đạo đức tôn giáo luôn đồng hành cùng chiều dài lịch sử và văn hóa dân tộc và đó cũng là minh chứng sinh động nhất cho tinh thần đồng hành cùng dân tộc của các tôn giáo tại Việt Nam trong đời sống xã hội hiện đại./.

Mùa vu lan 2026 - Từ ơn cha nghĩa mẹ đến sức mạnh cội nguồn Từ ơn cha nghĩa mẹ, lòng biết ơn mở rộng thành ơn thầy tổ, ơn quê hương đất nước, ơn những người đã ngã xuống để cuộc sống hôm nay được tiếp nối trong hòa bình.

​