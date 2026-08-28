Hà Nội ghi nhận 2.020 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 115 phường, xã

Ngày 28/8, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát, chưa ghi nhận trường hợp tử vong do các bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, sốt xuất huyết đang bước vào giai đoạn gia tăng theo chu kỳ hằng năm; điều kiện thời tiết, môi trường diễn biến phức tạp, tạo thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, làm gia tăng nguy cơ phát sinh và lan rộng dịch bệnh.

Bên cạnh đó, thời điểm học sinh, sinh viên trở lại trường làm tăng nguy cơ phát sinh, lây lan bệnh tay chân miệng và một số bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp. Thành phố đang triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch, đồng thời huy động sự tham gia của chính quyền cơ sở, nhà trường, người dân trong công tác phòng, chống dịch.

Theo ông Vũ Cao Cương, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 2.020 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 115/126 phường, xã, không ghi nhận ca tử vong; ghi nhận 83 ổ dịch, trong đó còn 26 ổ dịch đang hoạt động. Một số địa bàn có ổ dịch đang hoạt động với số mắc cao như, Hồng Vân, Dân Hòa...

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC), các địa phương đã triển khai xử lý ổ dịch theo quy định.

Về một số bệnh truyền nhiễm khác (tính đến hết tuần 34 năm 2026), đối với tay chân miệng, cộng dồn từ đầu năm, toàn thành phố ghi nhận 4.715 trường hợp, không ghi nhận ca tử vong; ca bệnh được ghi nhận tại 126 phường, xã. Toàn thành phố hiện chỉ còn 1 ổ dịch đang hoạt động.

Từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 388 trường hợp mắc sởi tại 110 phường, xã, không có ca tử vong; ghi nhận 101 trường hợp mắc ho gà ở 55 phường, xã, không ghi nhận ca tử vong.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 1.542 trường hợp mắc COVID-19 tại 120 phường, xã, không ghi nhận ca tử vong. Bệnh do Adenovirus, số mắc tăng trong mùa hè vừa qua, có thể liên quan đến các hoạt động du lịch, học tập ngoại khóa, vui chơi và tập trung đông người. Từ ngày 1/7/2026 đến nay, thành phố ghi nhận 536 trường hợp tại 101 phường, xã, không ghi nhận ca tử vong. Thành phố chưa ghi nhận các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có nguy cơ xâm nhập như Ebola, Nipah, Mpox.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết thêm, ngành Y tế nhận định, sốt xuất huyết đang bước vào giai đoạn có xu hướng gia tăng theo chu kỳ hằng năm. Thời gian tới cũng là thời điểm học sinh, sinh viên trở lại Hà Nội sinh sống và học tập cùng điều kiện thời tiết diễn biến thất thường, nguy cơ số ca mắc tiếp tục gia tăng, các ổ dịch diễn biến phức tạp. Các trường hợp mắc tay chân miệng hiện chủ yếu được ghi nhận tản phát.

Trong tháng 9, khi học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, nguy cơ bệnh gia tăng cần được đặc biệt lưu ý, nhất là tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và nơi tập trung đông trẻ em như, các khu vui chơi, khu vực công cộng khác...

Một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp như COVID-19 và bệnh do Adenovirus cần tiếp tục được theo dõi. Các hoạt động du lịch, học tập ngoại khóa, vui chơi và tập trung đông người có thể tạo điều kiện cho bệnh phát sinh, lây lan trong cộng đồng. Bệnh sởi và ho gà có thể tiếp tục ghi nhận rải rác trong thời gian tới.

Việc duy trì giám sát dịch bệnh tại cộng đồng, phát hiện sớm ca bệnh và xử lý kịp thời ổ dịch có ý nghĩa quan trọng; đồng thời cần có sự tham gia chủ động của người dân, nhà trường, chính quyền cơ sở.

Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh theo mùa, Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo, người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống: Thường xuyên vệ sinh môi trường; đậy kín, thau rửa hoặc loại bỏ dụng cụ chứa nước có khả năng phát sinh bọ gậy; chủ động thực hiện biện pháp phòng muỗi đốt; vệ sinh đồ dùng, đồ chơi và khu vực sinh hoạt của trẻ phòng bệnh tay chân miệng.

Người dân nên đeo khẩu trang khi có triệu chứng bệnh đường hô hấp hoặc khi đến nơi tập trung đông người; chủ động theo dõi sức khỏe; đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời khi xuất hiện dấu hiệu bất thường; không tự ý điều trị tại nhà; thực hiện tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế...

Sở Y tế Hà Nội tiếp tục theo dõi, cập nhật và đánh giá tình hình bệnh truyền nhiễm trên địa bàn cũng như các bệnh có nguy cơ xâm nhập; phối hợp các địa phương, sở, ban, ngành triển khai kịp thời, hiệu quả biện pháp phòng, chống dịch, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân./.

Hà Nội: Kích hoạt cao điểm chống dịch, chặn nguy cơ bệnh sốt xuất huyết lây lan Từ ngày 7-14/8, thành phố ghi nhận 316 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 74 phường, xã, tăng 81 trường hợp so với tuần trước; ghi nhận 11 ổ dịch sốt xuất huyết mới.