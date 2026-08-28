Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thái Lan dâng hương tưởng niệm Bác Hồ ở Udon Thani

Ngày 28/8, tại Khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani, Thái Lan, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh cùng đoàn công tác đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự kiện này chính thức mở đầu cho chuỗi các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026).

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong không khí trang nghiêm và xúc động tại khu di tích thiêng liêng, nơi gắn liền với những năm tháng hoạt động cách mạng của Bác tại Thái Lan, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng những nén hương thơm và những đóa hoa tươi thắm trước anh linh của vị lãnh tụ vĩ đại, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và sự tri ân đối với công lao to lớn của Người đối với dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện trong bối cảnh hai nước cùng kỷ niệm những mốc son quan trọng.

Việc tổ chức lễ dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời khẳng định tình cảm gắn bó của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan đối với quê hương và sự tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Hoàng Anh, Phu nhân Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani là một địa điểm lịch sử - văn hóa quan trọng, không chỉ là nơi lưu giữ những kỷ niệm về thời gian Bác Hồ hoạt động cách mạng (1928-1929) mà còn là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Thái Lan.

Hoạt động dâng hương lần này nằm trong chuỗi sự kiện do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen tổ chức, hướng tới tăng cường tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau, góp phần vun đắp cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ngày càng phát triển tốt đẹp giữa hai quốc gia./.

Toàn cảnh Khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani, Thái Lan. (Ảnh: PV/Vietnam+)