Tái hiện những dấu mốc lịch sử năm 1946 gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 57 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2026), ngày 28/8, Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế tổ chức trưng bày Triển lãm chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với những mốc lịch sử năm 1946.”

Với hơn 250 tư liệu, hình ảnh và hiện vật quý, triển lãm giới thiệu 4 nội dung chính gồm: Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng; Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mặt trận ngoại giao; Toàn quốc kháng chiến - bước chuyển lớn của cách mạng Việt Nam; Huế trong công cuộc xây dựng và phát triển.

Các tư liệu, hình ảnh và hiện vật tại triển lãm khắc họa những dấu ấn quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong năm 1946 - năm đầu tiên của chính quyền cách mạng, khi đất nước đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách, trong tình thế được ví như “ngàn cân treo sợi tóc."

Đây cũng là giai đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng, tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên; từng bước giải quyết nạn đói, nạn dốt; đồng thời triển khai những sách lược ngoại giao linh hoạt, mềm dẻo nhằm bảo vệ thành quả Cách mạng tháng Tám và tranh thủ thời gian chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến lâu dài.

Nổi bật trong đó là việc ký Hiệp định Sơ bộ Việt-Pháp ngày 6/3/1946 và Tạm ước Việt-Pháp ngày 14/9/1946. Những quyết sách này thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật lãnh đạo và ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần giữ vững chính quyền cách mạng non trẻ, bảo vệ nền độc lập dân tộc, tạo điều kiện chuẩn bị cho cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.

Triển lãm đồng thời giới thiệu những đóng góp của nhân dân Huế trong quá trình xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng và những thành tựu trong công cuộc xây dựng, phát triển thành phố hiện nay, qua đó, góp phần làm rõ sự tiếp nối các giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng và tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế qua các thời kỳ.

Theo bà Đinh Thị Hoài Trai, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế, triển lãm là dịp tri ân công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh đi trước, đồng thời giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về những chặng đường cách mạng vẻ vang của dân tộc và thành tựu của đất nước trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế.

Lễ dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Triển lãm góp phần để Đảng bộ và nhân dân thành phố Huế tiếp tục “đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới," quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 xây dựng thành phố Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu, một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh và hiện vật, triển lãm góp phần khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng, đường lối, sách lược, nghệ thuật ngoại giao, tinh thần độc lập, tự chủ và quan điểm “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó, giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết ngày 31/12./.

Vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám 1945 Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kết tinh sức mạnh toàn dân tộc, ghi đậm dấu ấn của Lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh trong việc hoạch định đường lối, xây dựng lực lượng và nắm bắt thời cơ.