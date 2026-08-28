Tặng 45.000 suất quà cho du khách đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp 2/9

Ngày 28/8, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 9/2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, đại diện các sở, ngành đã trao đổi về nhiều vấn đề dư luận quan tâm.

Liên quan đến câu hỏi của phóng viên TTXVN về các giải pháp đón lượng khách lớn dịp Quốc khánh 2/9, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, do kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, lượng khách du lịch dự kiến tăng cao; vì vậy, an toàn, thuận tiện và chất lượng phục vụ được đặt lên hàng đầu.

Dịp Quốc khánh năm nay, thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 45.000 suất quà cho nhân dân và du khách đến tham quan, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc tặng quà cho nhân dân và du khách là hoạt động thường kỳ có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm trong công tác phục vụ, đón tiếp nhân dân và du khách.

Hoạt động này đồng thời góp phần phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô.

Sở đã yêu cầu các khu, điểm tham quan, di tích, cơ sở lưu trú và doanh nghiệp dịch vụ chủ động bố trí nhân lực, chuẩn bị điều kiện đón khách, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ và kịp thời giải quyết phản ánh của người dân, du khách.

Các cơ sở phải niêm yết công khai giá dịch vụ, không nâng giá, ép giá; phối hợp bảo đảm an ninh, vệ sinh môi trường, sức khỏe và tính mạng của du khách.

Tại những địa điểm có nguy cơ tập trung đông người, các đơn vị không chỉ mở cửa đón khách mà phải xây dựng phương án hướng dẫn, phân luồng và phối hợp với lực lượng chức năng khi cần thiết.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương nhấn mạnh, hiệu quả của chuỗi hoạt động không chỉ được đánh giá bằng số chương trình hay số người tham gia. Thước đo quan trọng hơn là người dân có thực sự được thụ hưởng hay không; chất lượng trải nghiệm ra sao; các hoạt động có an toàn, thuận tiện và hình ảnh Hà Nội được lan tỏa như thế nào.

Việc chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ từ giao thông, điểm tham quan đến lưu trú, dịch vụ được kỳ vọng đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng của nhân dân và du khách trong kỳ nghỉ Quốc khánh, góp phần tạo ấn tượng đẹp về một Hà Nội văn minh, thân thiện và mến khách.

Trong kỳ nghỉ lễ, các di tích trên địa bàn thành phố mở cửa phục vụ nhân dân và du khách. Đặc biệt, ngày 2/9, công dân Việt Nam được miễn phí tham quan.

Trước khả năng lượng khách tăng mạnh, các điểm đến phải chủ động phương án tổ chức, tránh tình trạng quá tải, chen lấn hoặc ảnh hưởng đến an toàn và chất lượng trải nghiệm.

Để hỗ trợ nhu cầu đi lại, Hà Nội miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị trong 5 ngày nghỉ lễ.

Thành phố dự kiến duy trì khoảng 17.000 lượt xe buýt mỗi ngày; vận hành các tuyến đường sắt đô thị với tần suất khoảng 10 phút/chuyến; bố trí 42 xe buýt dự phòng, sẵn sàng tăng cường khi lượng hành khách phát sinh.

Cùng với các giải pháp về giao thông và dịch vụ, thành phố tổ chức chuỗi chương trình văn hóa, nghệ thuật và hoạt động vui chơi trên phạm vi rộng.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, hiệu quả phục vụ không chỉ được đánh giá bằng số lượng chương trình hoặc số người tham gia, quan trọng hơn là mức độ thụ hưởng thực chất của người dân, chất lượng trải nghiệm, sự an toàn, thuận tiện và khả năng lan tỏa hình ảnh Thủ đô.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng đề nghị, các cơ quan báo chí kịp thời thông tin về chương trình, địa điểm và phương án tổ chức để người dân chủ động lựa chọn, sắp xếp lịch trình; đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng khi tham gia hoạt động tập trung đông người.

Người dân, du khách được khuyến cáo chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, không chen lấn, xô đẩy, không xả rác; có ý thức giữ gìn cảnh quan, trật tự và tôn trọng không gian chung. Thành phố hướng tới mục tiêu tổ chức các hoạt động Quốc khánh theo tinh thần “vui tươi nhưng văn minh, phấn khởi nhưng có trách nhiệm.” Qua đó, xây dựng ngày hội an toàn, trật tự và để lại hình ảnh tốt đẹp về Hà Nội trong mắt du khách trong nước, quốc tế./.

Nghỉ lễ 2/9 này đi đâu? Hà nội có cả “menu” sự kiện hấp dẫn Quốc khánh 2/9 này, Hà Nội có gì để trải nghiệm? Từ sân khấu, triển lãm, chiếu phim đến các hoạt động di sản và pháo hoa, hàng loạt chương trình hấp dẫn đang diễn ra tại nhiều địa điểm.