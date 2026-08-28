Hà Nội nghiên cứu đổi mới tuyển sinh lớp 10, giảm áp lực cho học sinh

Ngày 28/8, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 9/2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, đại diện các sở, ngành đã trao đổi về nhiều vấn đề dư luận quan tâm, từ sắp xếp mạng lưới trường học, tuyển sinh lớp 10, phòng, chống bạo lực học đường đến quản lý Quỹ bảo hiểm y tế, phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9.

Giảm áp lực tuyển sinh nhưng phải bảo đảm công bằng

Trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí về phương thức tuyển sinh lớp 10, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương có thể lựa chọn thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

Hà Nội là địa phương có quy mô tuyển sinh lớp 10 rất lớn, trong khi mật độ dân cư, mạng lưới trường học và mức độ cạnh tranh vào các trường công lập có sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực.

Những năm qua, phương thức thi tuyển đã góp phần bảo đảm tính khách quan song cũng tạo áp lực lớn đối với học sinh và gia đình.

Quan điểm của ngành giáo dục Thủ đô là phải giảm áp lực tuyển sinh nhưng không làm giảm tính khách quan, công bằng.

Vì vậy, phương thức tuyển sinh chỉ có thể thay đổi khi hệ thống kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập bảo đảm tính thống nhất, khách quan và có độ tin cậy cao.

Sở Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu, tham mưu các phương án; đồng thời chỉ đạo các trường đổi mới kiểm tra, đánh giá và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị giáo dục. Đây sẽ là cơ sở để đánh giá đầy đủ hơn chất lượng giáo dục giữa các trường, các khu vực, từ đó nghiên cứu chính sách tuyển sinh phù hợp.

Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn thi cuối cùng Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập tại Hà Nội năm học 2026-2027. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Phương án tuyển sinh cụ thể sẽ được xây dựng trên cơ sở quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi được nghiên cứu, đánh giá kỹ, bảo đảm các yêu cầu khách quan, công bằng và giảm áp lực cho học sinh. Cùng với đó, thành phố tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới trường lớp và tăng số chỗ học tại các trường công lập.

Liên quan đến việc sắp xếp mạng lưới trường học theo mô hình trường có nhiều phân hiệu, trường nhiều cấp học, ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết ngành giáo dục đã ban hành hướng dẫn về quản trị nhà trường, tổ chức hoạt động chuyên môn và bố trí đội ngũ.

Các cơ sở giáo dục trước hết rà soát, sắp xếp giáo viên trong nội bộ, bảo đảm định mức tiết dạy và khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Các địa phương tiếp tục rà soát đội ngũ trên địa bàn; trên cơ sở tổng hợp của địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét phương án điều phối.

Việc sắp xếp được xác định là cơ hội để tổ chức lại đội ngũ theo hướng đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và sử dụng hiệu quả hơn cơ sở vật chất.

Đối với số cán bộ quản lý dôi dư sau sắp xếp, các trường và địa phương đang tiếp tục rà soát. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cung cấp số liệu cụ thể tới các cơ quan báo chí sau khi hoàn thành tổng hợp.

Trước câu hỏi của một số cơ quan báo chí về việc Hà Nội còn thiếu bao nhiêu trường học, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết trong năm học 2026-2027, Hà Nội không thiếu trường học, cơ bản bảo đảm chỗ học cho học sinh.

Tuy nhiên, thành phố tiếp tục rà soát các khu vực đông dân cư, có nguy cơ tăng nhanh số học sinh để đầu tư bổ sung trường, lớp.

Theo tài liệu cung cấp tại hội nghị, chính sách miễn phí sách giáo khoa chưa thể triển khai trong năm học 2026-2027. Thành phố đang tiếp tục chuẩn bị, xây dựng phương án để trình cấp có thẩm quyền xem xét trong thời gian tới.

Một số câu hỏi liên quan đến kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm cho trường học và trách nhiệm của cán bộ giáo dục trong các vụ vi phạm an toàn thực phẩm chưa có đủ thông tin tại hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ phối hợp với cơ quan liên quan và trả lời bằng văn bản.

Phát hiện sớm, chủ động phòng ngừa bạo lực học đường

Trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về tác động của các video bạo lực học đường và “giang hồ mạng,” lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, thành phố đã ban hành nhiều văn bản về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

Hà Nội hiện có khoảng 2,3 triệu học sinh. Phần lớn các em có ý thức tu dưỡng, tích cực học tập, rèn luyện; tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ nhận thức, hành vi chưa đúng đắn, thiếu kỹ năng và có biểu hiện muốn thể hiện bản thân thái quá.

Bộ sách Kỹ năng ứng phó bạo lực học đường dành cho học sinh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Quan điểm của ngành giáo dục là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời xây dựng cơ chế phát hiện sớm, chủ động phòng ngừa để bảo vệ an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Công an thành phố chỉ đạo các trường học và lực lượng công an cơ sở bảo đảm an ninh, an toàn trường học; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng tư vấn tâm lý; kịp thời nắm bắt khó khăn, mâu thuẫn và những biểu hiện bất thường của học sinh.

Ngành giáo dục cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý, giáo dục học sinh; tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, lực lượng bảo vệ; triển khai các chương trình “Trường học không ma túy,” “Trường học văn minh-cộng đồng gắn kết” và mô hình trường học an toàn về an ninh, trật tự.

Kiểm soát Quỹ bảo hiểm y tế bằng dữ liệu

Trả lời câu hỏi về phòng, chống lạm dụng, trục lợi Quỹ bảo hiểm y tế, đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết sẽ tăng cường phân tích dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh theo tuần, tháng; so sánh với cùng kỳ và giữa các cơ sở có cùng cấp chuyên môn kỹ thuật để phát hiện những khoản chi tăng cao, bất thường.

Trên cơ sở kết quả phân tích, Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ phối hợp với Sở Y tế làm việc với các cơ sở khám, chữa bệnh, yêu cầu rà soát và có giải pháp kiểm soát chi phí.

Những khoản chi không hợp lý, không hiệu quả, đã được cảnh báo nhưng không khắc phục sẽ không có cơ sở để thanh toán. Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng tăng cường giám định việc sử dụng thuốc, vật tư y tế, chỉ định xét nghiệm, chụp chiếu, điều trị nội trú và thời gian nằm viện; kiểm tra các cơ sở có mức chi lớn hoặc chi phí tăng cao.

Đối với người cao tuổi gặp khó khăn khi sử dụng các ứng dụng số, đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết thông tin thẻ bảo hiểm y tế đã được tích hợp với căn cước công dân gắn chip.

Khi đi khám, chữa bệnh, người dân có thể xuất trình căn cước công dân thay cho thẻ giấy hoặc ứng dụng điện tử, qua đó hạn chế nguy cơ người cao tuổi bị gián đoạn quyền lợi trong quá trình số hóa./.

Thành phố Hà Nội chưa thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho năm học mới Do đã cận kề ngày khai giảng, không còn đủ thời gian để tổ chức lập dự toán, xây dựng kế hoạch, Hà Nội chưa triển khai thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

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