Sun Group đưa công nghệ “may đo” độc bản lên tuyến LRT đầu tiên tại Việt Nam

Hệ thống điều hòa không khí biến tần, khu vực hành lý tối ưu cho khách du lịch và cửa sổ thu trọn biển trời Phú Quốc..., tuyến đường sắt nhẹ (LRT) gần 18km do Sun Group đầu tư (theo hình thức BOT) không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển trong thời gian diễn ra APEC mà còn hướng tới mang đến một trải nghiệm đi lại mới mẻ, thuận tiện và giàu cảm xúc cho du khách khi khám phá Phú Quốc.

Toa tàu được “may đo” riêng cho Phú Quốc

Hành trình du lịch, nghỉ dưỡng của du khách bắt đầu ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên lên tàu. Hệ thống điều hòa trên mỗi toa không chỉ làm mát mà còn liên tục theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí để tự động điều chỉnh công suất phù hợp với số lượng hành khách cũng như điều kiện thời tiết.

Điểm nhấn công nghệ này được “may đo” riêng cho Phú Quốc - một đô thị biển với nền nhiệt cao và độ ẩm lớn quanh năm.

Khác biệt của tuyến LRT Phú Quốc còn nằm ở thiết kế từ góc nhìn của một điểm đến du lịch. Trên mỗi toa, số lượng cửa sổ được bố trí dày, chia thành hai phần nhằm mở rộng góc nhìn trên các đoạn tuyến trên cao, để biển trời Phú Quốc trở thành một phần của hành trình.

Không những vậy, kính còn được thiết kế hai lớp để có thể giữ được nhiệt độ mát lạnh bên trong và hạn chế tối đa ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời bên ngoài, đảm bảo trải nghiệm thư giãn suốt chuyến đi.

Toàn bộ đoàn tàu được trang bị cửa trượt-xoay điện hai cánh. Nhờ đó, khi vận hành sẽ nâng cao hiệu suất lên xuống của hành khách, rút ngắn thời gian dừng tại ga, đồng thời giúp tăng cường năng lực sơ tán khẩn cấp, đảm bảo hành khách có thể nhanh chóng di tản theo cự ly gần nhất.

Tinh thần “kiến tạo trải nghiệm” tiếp tục được thể hiện qua những sắp đặt chi tiết. Nếu nhiều tuyến metro chủ yếu để phục vụ người dân đi làm, thì tại đây, phần lớn hành khách sẽ là những du khách mang theo hành lý, di chuyển giữa sân bay, trung tâm hội nghị, các khu nghỉ dưỡng và tổ hợp vui chơi giải trí.

Chính vì vậy, những giá để hành lý cỡ lớn được bố trí ngay cạnh cửa lên xuống, đủ sức chứa vali, xe đẩy trẻ em và nhiều loại hành lý khác. Giá hành lý sử dụng kết cấu khung kết hợp với tấm PC, đạt được sự thống nhất giữa chức năng, nhu cầu sử dụng, tính thiết thực và thẩm mỹ. Điều này giúp hành khách bắt đầu kỳ nghỉ một cách thoải mái nhất.

Nhà ga Hà Nội được thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc phố cổ. Ảnh minh họa: Sun Group.

Hơn cả, điều khiến toa tàu trở nên đặc biệt chính là ngôn ngữ thiết kế mang đậm bản sắc Phú Quốc. Ngoại thất lấy cảm hứng từ hình tượng Rồng trong văn hóa phương Đông với sắc đỏ nổi bật kết hợp cam-vàng mang lại cảm giác ấm áp và nhiệt huyết.

Bên trong khoang hành khách, phương án nội thất có phối màu hài hòa, điểm xuyết màu xanh lam gợi liên tưởng đến biển trời đảo Ngọc. Đặc biệt, vách ngăn nội thất lấy cảm hứng thiết kế từ “Cầu Hôn,” làm nổi bật công trình biểu tượng của đảo Phú Quốc, qua đó lan tỏa mạnh mẽ văn hóa bản địa và tạo thành dấu ấn thị giác độc đáo.

Theo quy mô đầu tư xây dựng, tổng số đoàn tàu sẽ được đưa vào vận hành có thể lên đến 14 đoàn tàu cùng một lúc. Trong giai đoạn 1 này, tỉnh An Giang và Sun Group dự kiến đưa vào vận hành từ 6-10 đoàn tàu.

“Công nghệ và thiết kế được xác định là điểm nhấn quan trọng để nâng tầm trải nghiệm.

Từ vật liệu chống ăn mòn, không gian để hành lý, những ô cửa sổ, đến từng đường nét thiết kế đều được “may đo” cho Phú Quốc. Khi bước lên tàu là hành khách đã bắt đầu hành trình du lịch của mình”, kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ.

Biểu tượng giao thông nâng tầm đảo Ngọc

Nếu mỗi toa tàu được ví như “VIP Lounge” của Phú Quốc, thì hệ thống nhà ga chính là những cánh cửa đầu tiên mở ra hành trình khám phá đảo Ngọc. Bởi vậy, ngay từ giai đoạn quy hoạch, các nhà ga được Sun Group kiến tạo trở thành những không gian văn hóa, góp phần nâng tầm trải nghiệm của du khách, quảng bá bản sắc Việt với bạn bè thế giới.

Trên chiều dài gần 18 km, tuyến LRT được quy hoạch với 6 nhà ga, gồm 5 ga trên mặt đất và 1 ga ngầm tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.

Mỗi nhà ga được kiến tạo như một “điểm chạm” kể câu chuyện về văn hóa một vùng đất: từ nét mộc mạc của núi rừng Tây Bắc, vẻ thanh lịch của phố cổ Hà Nội, dấu ấn cung đình Huế, âm hưởng đại ngàn Tây Nguyên, nhịp sống năng động của Sài Gòn đến ga Đảo Ngọc – nơi kết nối trực tiếp Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, lấy cảm hứng từ nghề làm nước mắm truyền thống và khát vọng vươn mình của Phú Quốc.

“Chúng tôi muốn kiến tạo tuyến LRT trở thành một biểu tượng giao thông tại đảo Ngọc. Để hiện thực hóa tất cả những mục tiêu này cần đến những đối tác “đủ tâm, đủ tầm,” đó là lý do dự án chọn hợp tác với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu máy toa xe Đại Liên (CRRC Đại Liên) - một trong những “gã khổng lồ” sản xuất phương tiện giao thông đường sắt hàng đầu thế giới”, đại diện Sun Group chia sẻ.

Phối cảnh nhà ga Tây Bắc nằm tại sân bay – một trong sáu nhà ga của tuyến LRT Phú Quốc. Ảnh minh họa: Sun Group.

Không chỉ sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng từ tàu điện đô thị, tàu cao tốc đến các dòng đầu máy thế hệ mới, CRRC Đại Liên còn có kinh nghiệm đưa phương tiện vào vận hành tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia nhiều dự án đường sắt quy mô lớn trong khu vực.

Triết lý “làm đẹp những vùng đất” và “đứng trên vai người khổng lồ” của Tập đoàn Sun Group được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên bản sắc riêng cho tuyến LRT, giống như bao công trình biểu tượng khác của tập đoàn này đã hiện diện trên khắp cả nước.

Trong tương lai, khi hàng nghìn đại biểu, doanh nhân và du khách quốc tế đến Phú Quốc dự APEC 2027, chuyến tàu sẽ không chỉ đưa họ từ sân bay tới trung tâm hội nghị, mà còn mở ra “cuốn cẩm nang” lan tỏa văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế.

Xa hơn sau APEC, biểu tượng giao thông ấy sẽ trở thành một phần của trải nghiệm du lịch, kể câu chuyện về một Việt Nam hùng cường, hiện đại và giàu bản sắc với thế giới.

BOX: Dự án đường sắt nhẹ LRT Phú Quốc được đầu tư theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng. Khởi công ngày 19/12/2025, sau hơn 8 tháng thi công, tuyến LRT đã bước vào giai đoạn lắp đặt đường ray.

Giữa tháng 8/2026, Tập đoàn Sun Group đã ký kết Hợp đồng tư vấn Vận hành, Đào tạo và Chạy thử Tuyến tàu điện LRT với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh (HURC) - đơn vị khai thác tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên, xác lập quan hệ hợp tác giữa hai bên trong vận hành và bảo trì tuyến đường sắt nhẹ (LRT) đầu tiên của Việt Nam tại Phú Quốc./.

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