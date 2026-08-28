Dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng vẫn thiếu nguồn vật liệu thi công

Dự án đường cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1 vẫn đang gặp khó khăn trong việc thiếu nguồn vật liệu xây dựng cung cấp cho nhà thầu thi công, dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của công trình.

Thiếu trầm trọng nguồn cát và đá

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, Dự án đường cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1 được chia làm 4 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 gồm 4 gói thầu xây lắp chính, tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt 79,42%, cơ bản đáp ứng tiến độ hợp đồng.

Hiện, các nhà thầu thi công xử lý nền đất yếu cơ bản đạt 100%; dỡ tải đạt khoảng 55% (22,2/39,8 km); cống hộp đạt 95% (40/42 cống); thảm bê tông nhựa các lớp đạt khoảng 42%; thảm bê tông nhựa mặt cầu đạt 48,5% (16/33 cầu).

Trường hợp công tác gia tải kết thúc sớm, dự kiến khoảng tháng 10/2026, chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành thi công và thông xe đoạn từ đầu tuyến đến nút giao Đường tỉnh 943 (khoảng 48/57km) trong năm 2026.

Các Dự án thành phần 2, 3, 4 gồm 11 gói thầu xây lắp, hiện tại, tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt 58,13%.

Ngoài Dự án thành phần 3 (tiến độ đạt 62,46%), các Dự án thành phần 2 (tiến độ đạt gần 60%) và Dự án thành phần 4 (tiến độ đạt 54,5%) nhìn chung còn nhiều khó khăn, đặc biệt là khả năng huy động đủ nguồn vật liệu cát, đá để đáp ứng yêu cầu hoàn thành đắp gia tải trong các tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, nguồn vật liệu cát san lấp vẫn là khó khăn, vướng mắc lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, đặc biệt đối với các Dự án thành phần 2 và 4.

Đối với Dự án thành phần 1, tổng nhu cầu cát san lấp khoảng 9,3 triệu m³, đã tập kết khoảng 8,9 triệu m³; khối lượng còn thiếu khoảng 0,4 triệu m³.

Các Dự án thành phần 2, 3, 4 có tổng nhu cầu cát khoảng 16,306 triệu m³, đã tập kết khoảng 10,8 triệu m³. Riêng DATP 4 còn tiềm ẩn rủi ro lớn về nguồn cát, mặc dù đã xác định nguồn được khoảng 5,3 triệu m³ cát sông, nhưng một số nguồn chưa thể khai thác.

Nguồn vật liệu cát đắp nền đường vẫn còn thiếu tại các dự án giao thông tại khu vực phía Nam. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Theo rà soát, tổng khối lượng cát sông tối đa có thể huy động khoảng 5,7 triệu m³, vẫn còn thiếu khoảng 1,6 triệu m³ chưa xác định được nguồn.

“Nếu nguồn cát không được giải quyết kịp thời trong quý III/2026 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án, hoàn thành các hạng mục còn lại trong năm 2027,” ông Nguyễn Thành Vinh, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho hay.

Tổng nhu cầu đá của các Dự án thành phần 2, 3, 4 khoảng 4,2 triệu m³. Tuy nhiên, nguồn đá còn thiếu chưa xác định được nguồn cung khoảng 2,5 triệu m³, trong đó Dự án thành phần 2 khoảng 0,6 triệu m³; Dự án thành phần 3 khoảng 0,7 triệu m³; Dự án thành phần 4 khoảng 1,2 triệu m³.

“Việc thiếu nguồn đá với khối lượng lớn có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ thi công các lớp kết cấu áo đường và các hạng mục hoàn thiện,” ông Vinh đánh giá.

Rà soát mỏ, trữ lượng và công suất cung ứng

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án, Cục Đường bộ đề nghị chủ đầu tư các dự án thành phần chủ động làm việc với các cơ quan chức năng của địa phương, rà soát cụ thể từng nguồn vật liệu; xác định rõ vị trí mỏ, trữ lượng, công suất, khả năng khai thác thực tế, thủ tục pháp lý còn thiếu, tiến độ có thể cung cấp và khối lượng cung cấp theo từng tháng.

Một số nguồn cát đã được xác định nhưng chưa thể khai thác do còn vướng mắc thủ tục gia hạn, thống nhất với người dân, chủ đầu tư cần lập danh mục cụ thể từng nguồn, xác định rõ nội dung vướng mắc, cơ quan có thẩm quyền xử lý và thời hạn hoàn thành, chủ động phối hợp với địa phương để tháo gỡ; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

Trong trường hợp nguồn cát theo cơ chế đặc thù không đáp ứng đủ nhu cầu và tiến độ, chủ đầu tư cần xác định rõ nhu cầu vật liệu bổ sung, nguồn cung, chất lượng, giá vật liệu, chi phí vận chuyển, khả năng cung ứng, thủ tục pháp lý và tiến độ huy động; đồng thời rà soát, đánh giá đầy đủ tác động đến tổng mức đầu tư và hợp đồng xây lắp, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, tuân thủ quy định của pháp luật.

Với nguồn vật liệu đá, chủ đầu tư các dự án thành phần khẩn trương rà soát, đăng ký cụ thể nhu cầu đá theo từng gói thầu và từng thời điểm, chủ động khẩn trương phối hợp làm việc với các cơ quan chức năng của địa phương và chủ mỏ để huy động, điều phối các nguồn đá có khả năng cung cấp; trường hợp nguồn cung không đáp ứng nhu cầu, kịp thời tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền để xem xét, điều phối nguồn vật liệu giữa các dự án.

Để phấn đấu hoàn thành thi công, đủ điều kiện thông xe đoạn từ đầu tuyến đến nút giao Đường tỉnh 943 trong năm nay, Cục Đường bộ đề nghị chủ đầu tư các dự án thành phần khẩn trương rà soát tiến độ tổng thể, lập lại tiến độ thi công chi tiết, xác định các hạng mục, công việc điểm khó khăn của tổng thể dự án và các điều kiện cần thiết để tổ chức khai thác.

Một mỏ đá vật liệu xây dựng. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Trên cơ sở đó, nhà thầu xây dựng phương án tổ chức thi công, phương án hoàn thành và thông tuyến phù hợp, huy động bổ sung nhân lực, thiết bị, vật tư, tăng mũi thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục có đủ điều kiện.

“Tiến độ thi công phải gắn với chất lượng công trình, an toàn giao thông, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; không vì yêu cầu tiến độ mà bỏ qua các yêu cầu về chất lượng, trình tự, thủ tục và quy định pháp luật,” ông Vinh khẳng định./.

Dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài gần 190km, được đầu tư quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư gần 44.700 tỷ đồng. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang làm cơ quan chủ quản Dự án thành phần 1 (dài 57km, tổng mức đầu tư 13.799 tỷ đồng). Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ làm cơ quan chủ quản các Dự án thành phần: 2, 3, 4 (tổng chiều dài hơn 132km, tổng mức đầu tư gần 30.900 tỷ đồng).

Đề xuất mua 800.000m3 cát thương mại cho cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ đề xuất mua 800.000m3 cát thương mại nhằm đảm bảo tiến độ dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng.