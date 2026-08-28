Hà Nội huy động tối đa lực lượng bảo đảm giao thông dịp Quốc khánh 2/9

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường phân luồng tại các tuyến cửa ngõ, nút giao trọng điểm; đồng thời khai thác hệ thống camera AI để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.

Kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2026 kéo dài từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9. Nhu cầu về quê, thăm thân và du lịch của người dân được dự báo tăng cao, đặc biệt từ chiều 28/8.

Lưu lượng phương tiện trên các tuyến cửa ngõ, cao tốc, quốc lộ và đường vành đai có thể gia tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố và Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông đã xây dựng phương án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã quán triệt 100% các đơn vị chủ động nắm tình hình, phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, từ xa.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung tại các tuyến huyết mạch, cửa ngõ ra vào thành phố, nút giao trọng điểm, khu vực bến xe, nhà ga để kịp thời hướng dẫn, phân luồng, không để xảy ra ùn tắc kéo dài; đồng thời chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Đặc biệt, trong dịp Quốc khánh năm nay, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm. Phòng Cảnh sát giao thông đã xây dựng phương án phân luồng riêng, bố trí lực lượng phối hợp bảo đảm an toàn cho người dân tham gia các hoạt động nghệ thuật và xem pháo hoa.

Trong kỳ nghỉ lễ, lực lượng chức năng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác hệ thống camera AI để điều hành, giám sát luồng giao thông theo thời gian thực, phát hiện và xử lý vi phạm.

Các tổ tuần tra, kiểm soát tập trung xử lý những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông như dừng, đỗ sai quy định; chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; không giữ khoảng cách an toàn; chở hàng quá tải; đón, trả khách không đúng nơi quy định và vi phạm nồng độ cồn.

Phòng Cảnh sát giao thông cũng phối hợp với các doanh nghiệp vận tải hành khách tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp; chấp hành pháp luật và hướng dẫn phân luồng; tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện, không phóng nhanh, vượt ẩu hoặc dừng, đỗ tùy tiện, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng./.