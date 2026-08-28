Mật độ phương tiện bắt đầu tăng cao ở cửa ngõ Hà Nội, CSGT huy động tối đa lực lượng phân luồng

Dòng người bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ 2/9 đang tăng nhanh tại các cửa ngõ của Thủ đô, tạo nên áp lực giao thông rõ rệt ngay từ đầu giờ chiều 28/8.

Chiều 28/8, tại những tuyến đường hướng ra cao tốc và quốc lộ như khu vực vành đai 3, Pháp Vân – Cầu Giẽ, đại lộ Thăng Long hay trục hướng đi các tỉnh phía Bắc, lượng phương tiện cá nhân gia tăng từng giờ, đặc biệt là ô tô và xe máy của người lao động tranh thủ về sớm.

Một yếu tố tích cực là thời tiết đang có dấu hiệu ủng hộ người dân di chuyển. Sau những ngày mưa kéo dài gây cản trở giao thông, lượng mưa đã giảm rõ rệt, mặt đường khô ráo hơn, tầm nhìn được cải thiện giúp việc lưu thông thuận lợi hơn. Điều này phần nào giảm áp lực cho lực lượng điều tiết giao thông cũng như hạn chế nguy cơ va chạm trong điều kiện đông phương tiện./.