Hà Nội thí điểm một chiều ôtô trên hai tuyến phố quanh hồ Đống Đa

Ngày 28/8, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trên cơ sở các nội dung liên ngành Sở Xây dựng, Phòng cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), Ủy ban Nhân dân phường Ô Chợ Dừa và các đơn vị liên quan đã thống nhất về việc điều chỉnh tổ chức giao thông xung quanh hồ Đống Đa các tuyến đường Mai Anh Tuấn, Đặng Tiến Đông, từ ngày 29/8 đến ngày 29/11, Sở Xây dựng sẽ thực hiện phương án thí điểm tổ chức giao thông đường xung quanh hồ Đống Đa trên các tuyến phố Mai Anh Tuấn, Đặng Tiến Đông.

Cụ thể, nội dung phương án thí điểm tổ chức giao thông như sau: Tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện ôtô trên các tuyến phố Mai Anh Tuấn (đoạn từ Hoàng Cầu đến Đặng Tiến Đông) và phố Đặng Tiến Đông (đoạn từ Mai Anh Tuấn đến số 68 Đặng Tiến Đông) theo chiều từ Hoàng Cầu đến Mai Anh Tuấn đến Đặng Tiến Đông.

Để phương án phương án thí điểm tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Văn phòng Sở tổ chức tuyên truyền thông báo phương án tổ chức giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo, đài để người dân được biết và chủ động lộ trình di chuyển cho phù hợp.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống biển báo, vạch sơn, lắp đặt dải phân cách giữa, các biển báo hướng dẫn từ xa tại các đường giao với phố Khâm Thiên cho phù hợp theo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông hoàn thành xong trước ngày 29/8; Phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông (Công an thành phố) điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao các nút lân cận cho phù hợp với phương án thí điểm và lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh thí điểm tổ chức giao thông.

Cùng với đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông theo dõi, đánh giá, báo cáo kết quả thí điểm và phương án tổ chức giao thông để làm cơ sở triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp; Phối hợp với các cơ quan báo, đài và chính quyền địa phương tuyên truyền nội dung phương án phân luồng trước khi thực hiện để nhân dân trên địa bàn và người tham gia giao thông qua khu vực trên được biết.

Ngoài ra, Phòng Kiểm tra phối hợp hướng dẫn phân luồng giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông trong thời gian đầu thực hiện phương án thí điểm tổ chức giao thông; Phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông đặc biệt tại các điểm quay đầu trên tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông; Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao; Theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Ủy ban Nhân dân phường Ô Chợ Dừa chỉ đạo lực lượng chức năng bố trí lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông đặc biệt tại các điểm quay đầu trên tuyến đường, tránh gây ùn tắc giao thông; Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận./.

Hà Nội phân luồng giao thông trong dịp nghỉ Quốc khánh 2/9 Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thực hiện hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm mục đích phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

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