Ngày 28/8 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố, phát động Giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam" năm 2026.

Được tổ chức thường niên từ năm 2020, đây là giải thưởng chính thức trong lĩnh vực công nghệ số, nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam, giải quyết các bài toán của Việt Nam và hướng tới thị trường quốc tế.

Giải thưởng là một trong những hoạt động cụ thể hóa Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 gồm 8 hạng mục.

- Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, bao gồm công nghiệp công nghệ số; công nghiệp khai thác; công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo; công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và xây dựng.

- Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, tài nguyên và môi trường.

- Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giao thông vận tải, bưu chính và logistics.

- Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, gồm giáo dục và đào tạo; y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân; văn hóa, thể thao; lao động, việc làm và an sinh xã hội.

- Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ, gồm tài chính, ngân hàng, thương mại, bảo hiểm và du lịch.

- Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài.

- Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc.

- Sản phẩm công nghệ số tiềm năng xuất sắc.

Theo Quy chế, mỗi sản phẩm có thể đăng ký dự thi tại một hoặc nhiều hạng mục và được đánh giá độc lập theo bộ tiêu chí tương ứng. Trường hợp một sản phẩm đạt giải ở nhiều hạng mục, sản phẩm chỉ được công nhận và trao giải ở một hạng mục có thứ hạng cao nhất.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin công bố Giải thưởng tại Họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Theo ban tổ chức, đối với hạng mục Sản phẩm công nghệ số tiềm năng xuất sắc, đối tượng tham gia là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được thành lập theo pháp luật Việt Nam. Nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam phải sở hữu ít nhất 51% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài, ngoài doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam do người Việt Nam sở hữu ít nhất 51% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, còn có doanh nghiệp thành lập ở nước ngoài nhưng do người Việt Nam sở hữu ít nhất 51% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đối với các hạng mục còn lại, đối tượng tham gia là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam; trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam phải sở hữu ít nhất 51% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các đơn vị, tổ chức sự nghiệp có sản phẩm công nghệ số được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam và đã đưa vào ứng dụng thực tế cũng thuộc đối tượng tham gia các hạng mục này.

Cơ cấu giải thưởng ở mỗi hạng mục gồm 1 Giải Vàng, 1 Giải Bạc, 1 Giải Đồng và Top 10. Các sản phẩm đạt Giải Vàng, Bạc, Đồng được nhận Cúp và Giấy chứng nhận đạt Giải thưởng. Đơn vị có sản phẩm lọt Top 10 được nhận Giấy chứng nhận Top 10 Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2026.

Doanh nghiệp, tổ chức có thể đăng ký trực tiếp tại Cổng thông tin điện tử Giải thưởng: giaithuongmakeinvietnam.mst.gov.vn.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, địa phương và các Hội, Hiệp hội trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ số có thể giới thiệu, đề cử với Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức được đề cử để thực hiện đăng ký và gửi hồ sơ.

Doanh nghiệp, tổ chức tham gia có thể lựa chọn một trong hai cách thức.

Cách 1: Đăng ký sơ bộ từ ngày 28/8/2026 đến ngày 28/9/2026; sau đó hoàn thiện và gửi hồ sơ từ ngày 29/9/2026 đến hết ngày 15/10/2026. Trong quá trình này, Cơ quan thường trực hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

Cách 2: Gửi hồ sơ trực tiếp từ ngày 28/8/2026 đến hết ngày 15/10/2026.

Hồ sơ được gửi trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Giải thưởng.

Hồ sơ tham gia gồm thông tin của doanh nghiệp, tổ chức; mô tả sản phẩm công nghệ số; bản kê khai thông tin, số liệu theo các tiêu chí của hạng mục tương ứng cùng các văn bản, tài liệu chứng minh; báo cáo tài chính đã được kiểm toán nếu có; tài liệu chứng minh đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động và các nghĩa vụ liên quan.

Hồ sơ cũng phải có bản cam kết về tính chính xác, trung thực, khách quan của thông tin, số liệu đăng ký và bản cam kết về quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền đối với sản phẩm, kèm bản sao Giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ nếu có.

Thời gian nhận đăng ký và hồ sơ tham gia Giải thưởng kéo dài từ ngày 28/8/2026 đến hết ngày 15/10/2026.

Trong thời gian từ ngày 28/8 đến ngày 28/9, doanh nghiệp có thể đăng ký sơ bộ và nhận sự hướng dẫn của Cơ quan thường trực Giải thưởng để chuẩn bị hồ sơ theo Quy chế.

Toàn bộ hồ sơ được gửi trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Giải thưởng. Các thông tin, số liệu trong hồ sơ tham gia được bảo mật, trừ trường hợp có quy định khác. Các cơ quan, đơn vị liên quan đến tổ chức Giải thưởng phải bảo đảm tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu.

Lễ công bố và trao Giải thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 11 hoặc tháng 12/2026 trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Cơ quan thường trực Giải thưởng là Cục Công nghiệp công nghệ thông tin - Bộ Khoa học và Công nghệ, tầng 18, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.39437309. Email: makeinvietnam@mst.gov.vn. Cổng thông tin điện tử Giải thưởng: giaithuongmakeinvietnam.mst.gov.vn.

Việc tổ chức Giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam" năm 2026 cũng góp phần hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thông qua việc tôn vinh các sản phẩm công nghệ số được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam, Giải thưởng tạo thêm động lực để doanh nghiệp làm chủ công nghệ, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ nền tảng và công nghệ chiến lược, qua đó đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội./.

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì khẩn trương hoàn thiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01/2026.