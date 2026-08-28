Tòa án Mỹ hủy lệnh cấm của Lầu Năm Góc đối với Anthropic

Ngày 27/8, một thẩm phán Liên bang Mỹ ra phán quyết bác bỏ các biện pháp trừng phạt do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt hồi tháng 2 đối với "gã khổng lồ" trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic, qua đó hủy vĩnh viễn lệnh cấm của Lầu Năm Góc đối với “cha đẻ” của mô hình AI Claude.

Phán quyết dài 59 trang của Thẩm phán tại Tòa án khu vực North California Rita Lin nhận định rằng chính phủ đã trừng phạt công ty công nghệ này vì hành động công khai chỉ trích Lầu Năm Góc chứ không phải vì một nguy cơ an ninh quốc gia thực sự.

Nữ thẩm phán đã ngăn chặn các cơ quan liên bang có tên trong vụ kiện thực thi lệnh của Tổng thống Trump về việc ngừng sử dụng các công cụ của Anthropic, đồng thời hủy bỏ quyết định của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth khi liệt công ty này vào diện "rủi ro chuỗi cung ứng."

Phán quyết này biến lệnh tạm hoãn trừng phạt, được đưa ra vào tháng 3, thành quyết định vĩnh viễn và có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ có quyền kháng cáo.

Hoan nghênh quyết định của tòa án Mỹ, Anthropic khẳng định vẫn tập trung vào việc hợp tác hiệu quả với chính phủ để khai thác AI phục vụ an ninh quốc gia nhằm đảm bảo mọi người dân Mỹ đều được hưởng lợi từ công nghệ này.

Claude, mô hình AI chủ lực của Anthropic, đã tích hợp sâu rộng trong các hệ thống của Bộ Chiến tranh Mỹ từ năm 2025. Đây cũng là mô hình AI duy nhất được quân đội Mỹ phê duyệt sử dụng trong các hệ thống mật, gồm cả việc quyết định mục tiêu tấn công tên lửa trong cuộc chiến với Iran.

Tuy nhiên, xung đột nảy sinh sau khi Anthropic từ chối cho phép quân đội Mỹ sử dụng Claude cho các loại vũ khí sát thương tự hành hoàn toàn hoặc cho mục đích giám sát hàng loạt người dân Mỹ.

Bộ Chiến tranh Mỹ sau đó tuyên bố Anthropic và những sản phẩm liên quan chính thức bị xếp vào diện rủi ro chuỗi cung ứng./.

Mỹ giới hạn phát hành các mô hình AI mới của OpenAI và Anthropic Nhà Trắng đang tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp phát triển AI tiên tiến xây dựng cơ chế đánh giá những rủi ro an ninh quốc gia khi các mô hình AI ngày càng có năng lực mạnh hơn.