Đại sứ Mexico: Tăng cường hội nhập mở ra cơ hội mới cho quan hệ với Việt Nam

Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín Muñoz cho rằng quan hệ song phương Việt Nam-Mexico còn nhiều tiềm năng phát triển, dựa trên mức độ hội nhập kinh tế, hội nhập quốc tế và những điểm tương đồng giữa hai nước trong lĩnh vực phát triển và hợp tác.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Đại sứ Alejandro Negrín Muñoz đánh giá tích cực Nghị quyết số 59-NQ/TW được Việt Nam thông qua năm 2025, cho rằng việc tăng cường hội nhập quốc tế có thể đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia của Việt Nam.

Theo Đại sứ, Việt Nam và Mexico đều có mức độ mở cửa thương mại cao, khả năng thu hút đầu tư nước ngoài và mức độ tham gia sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Hai nước cũng có những tham vọng lớn về kinh tế: Mexico hướng tới việc sớm trở thành một trong 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong khi Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một nước phát triển trong tương lai gần.

Đại sứ Alejandro Negrín Muñoz nhấn mạnh chính sách mở cửa của Việt Nam cũng tạo thêm những cơ hội mới để củng cố chương trình nghị sự song phương sau hơn 5 thập kỷ hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong bối cảnh đó, Đại sứ đánh giá cao việc xuất bản cuốn sách “Mexico/Việt Nam: Tầm nhìn tương lai,” được xem là dự án học thuật song phương đa ngành đầu tiên nghiên cứu quá trình phát triển và triển vọng của quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ đồng thời nhấn mạnh sự tăng trưởng của quan hệ kinh tế trong thập kỷ qua, phần lớn được thúc đẩy bởi việc Mexico và Việt Nam cùng tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Theo Đại sứ, kinh nghiệm này cho thấy tiềm năng của các cơ chế đa phương trong việc mở rộng hợp tác giữa hai nước cũng như giữa Việt Nam và khu vực Mỹ Latinh.

Trong những năm tới, các ưu tiên được xác định gồm tạo thuận lợi cho đầu tư hai chiều và thúc đẩy dòng chảy thương mại, đồng thời tận dụng hiệu quả hơn các cơ chế đa phương mà hai nước cùng tham gia.

Đặc biệt, Đại sứ đánh giá cao ý nghĩa của việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch APEC năm 2027 và Mexico năm 2028, qua đó tạo điều kiện để hai nước phối hợp các ưu tiên song phương và liên khu vực, đồng thời tăng cường đối thoại cấp cao.

Về vai trò quốc tế của Việt Nam, Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao trong việc duy trì ổn định, giải quyết hòa bình các tranh chấp và củng cố các cơ chế đa phương.

Ông cho biết dưới chính quyền của Tổng thống Claudia Sheinbaum, Mexico thúc đẩy chương trình nghị sự đa phương lấy con người làm trung tâm, tập trung vào hòa bình, bình đẳng giới, phát triển bền vững và nâng cao phúc lợi xã hội.

​Đề cập đến hình ảnh và vị thế của Việt Nam trong mắt người dân Mexico, Đại sứ Alejandro Negrín Muñoz cho rằng Việt Nam và Mexico có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, đồng thời cùng chia sẻ những khát vọng và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Trong nhận thức của người dân Mexico, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giữ một vị trí đặc biệt, là biểu tượng gắn liền với đất nước và lịch sử Việt Nam. Đại sứ đồng thời đánh giá rằng quan hệ chính trị và kinh tế giữa hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, thể hiện qua sự gia tăng trao đổi và hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Alejandro Negrín Muñoz cũng xác định nhiều lĩnh vực có tiềm năng hợp tác lớn, trong đó có du lịch bao trùm, kinh tế xanh, bảo tồn và phục hồi các di sản, chuyển đổi số, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và trao đổi học thuật.

Theo ông, điều cần thiết là biến những điểm tương đồng này thành các dự án cụ thể, qua đó tăng cường kết nối giữa người dân và các khu vực sản xuất của hai nước./.

Trao đổi lý luận và hợp tác bồi dưỡng cán bộ giữa Việt Nam-Mexico Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico bày tỏ quan tâm tới mô hình đào tạo cán bộ của Việt Nam nhằm bảo đảm duy trì sự tiếp nối của các tư tưởng cách mạng và lý luận về đường lối đổi mới.