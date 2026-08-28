Lai Châu công bố các quyết định về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ

Sáng 28/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân dự, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu Lê Thị Hường đã công bố các quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh kể từ ngày 1/9/2026; Chuyển giao nguyên trạng 2 chi bộ và 42 đảng viên từ Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh về Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy; 16 chi bộ và 158 đảng viên từ Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh về Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

Quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy Lai Châu gồm các tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cơ quan của các tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh; thành lập Đảng bộ cơ sở Hội đồng nhân dân tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy gồm các tổ chức cơ sở đảng ở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, các ban chuyên môn của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cả hai Đảng bộ này bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 1/9/2026.

Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 7 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 2 đồng chí. Ông Lê Minh Ngân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; bà Tẩn Thị Quế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 16 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 đồng chí. Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; 2 đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân trao Quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trực thuộc Tỉnh ủy Lai Châu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Quyết định chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; tổ chức lại Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với tên gọi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Phân công ông Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 01/9/2026. Thay đổi chức vụ của bà Đào Thị Thanh Nhàn và các ông Lý Vần Tải, Nguyễn Đình Toán từ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 1/9/2026, thời hạn giữ chức vụ 5 năm tính từ ngày 1/3/2025.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân nhấn mạnh, để 2 Đảng bộ mới thành lập hoạt động thực chất, hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy cần khẩn trương hoàn tất việc tiếp nhận, bàn giao tổ chức đảng, đảng viên, hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản và các nội dung có liên quan theo đúng quy định. Sớm ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đối với từng đồng chí cấp ủy viên. Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; giữ vững đoàn kết, thống nhất, bảo đảm hoạt động nền nếp, thông suốt, không để khoảng trống, chồng chéo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân đề nghị, ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc tỉnh khẩn trương kiện toàn đầu mối, tổ chức bộ máy, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm công tác dân vận được triển khai liên tục, thông suốt, thực chất. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp và kinh nghiệm thực tiễn; thực hiện chuyển giao đầy đủ, chặt chẽ, khoa học, bảo đảm công việc được tiếp nối thuận lợi.

Đại diện các Đảng bộ mới được thành lập, ông Tống Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và sự tin tưởng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối với tập thể hai Đảng bộ mới được thành lập. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, 2 Đảng bộ sẽ khẩn trương ổn định tổ chức; tập trung đổi mới phương thức linh hoạt, phát huy đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác; gần dân, sát cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.

Thí điểm thành lập hai đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Lai Châu Lai Châu thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy với tên gọi Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh Lai Châu; thành lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.