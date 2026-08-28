Chính trị

Ông Trần Văn Huyến giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Cần Thơ

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngọc Thiện
Ông Đồng Văn Thanh (phải), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ và ông Trần Văn Huyến ký biên bản bàn giao công việc. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)
Ông Đồng Văn Thanh (phải), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ và ông Trần Văn Huyến ký biên bản bàn giao công việc. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Ngày 28/8, Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Theo đó, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, nguyên Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 yêu cầu, các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, phát huy kết quả đạt được, cùng với đồng chí Trần Văn Huyến tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Trần Văn Huyến là Phó Bí thư Thành ủy đã kinh qua nhiều cương vị công tác chủ chốt, có bề dày kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, trong chỉ đạo điều hành của khối chính quyền. Việc Ban Thường vụ phân công đồng chí kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố thể hiện sự tin tưởng đối với đồng chí; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Đảng bộ Các cơ quan Đảng thành phố trong hệ thống chính trị thành phố.

Đồng chí Trần Văn Huyến và tập thể Đảng ủy sớm ổn định tổ chức, không để công việc gián đoạn. Đảng ủy sớm hoàn tất việc bàn giao tổ chức đảng, đảng viên, hồ sơ đảng viên; rà soát, bổ sung qui chế làm việc, kiện toàn, phân công lại đội ngũ cán bộ trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ.

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Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030, phát biểu. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố cho biết, sẽ giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và toàn Đảng bộ, tiếp tục hành động quyết liệt, tham mưu Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động tham mưu, điều hành.../.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thành ủy Cần Thơ #Công tác cán bộ #Nhiệm vụ chính trị #DHD-bt
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