Hơn 24.000 đảng viên Thành phố Hồ Chí Minh nhận Huy hiệu Đảng dịp 2/9

Ngày 28/8, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho 165 đảng viên, với các mốc tuổi Đảng 45, 40, 35 và 30 năm.

Đặc biệt, đợt trao tặng lần này có Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng theo quy định, hướng dẫn mới của Trung ương.

Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, tạo động lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Trân trọng chúc mừng và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp quý báu của các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố nêu rõ Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến bền bỉ của người đảng viên.

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng không chỉ ghi dấu thời gian đứng trong hàng ngũ của Đảng, mà sau đó là cả một chặng đường của niềm tin, lý tưởng, trách nhiệm và sự thủy chung với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Khẳng định Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận đối với những đóng góp của các thế hệ đi trước, để tri ân những cống hiến đã qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được đồng thời cho rằng đây cũng là để nhắc nhở về trách nhiệm hôm nay và gửi gắm niềm tin vào chặng đường phía trước.

Nhấn mạnh mỗi thế hệ có một nhiệm vụ, một hoàn cảnh lịch sử khác nhau, nhưng điểm chung vẫn là giữ vững niềm tin, tận tâm với công việc, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết, trước hết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 2 con số và thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Nhận Huy hiệu Đảng đúng dịp kỷ niệm Quốc khánh, đồng chí Thái Văn Cư, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Khối Hành chính 1, Đảng bộ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, xúc động cho biết đây là niềm vinh dự, tự hào của mỗi người đảng viên; đồng thời là dịp nhìn lại những năm tháng gắn bó, phấn đấu và trưởng thành trong hàng ngũ của Đảng, qua đó càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình.

Theo đồng chí Thái Văn Cư, Huy hiệu Đảng không phải là điểm dừng của một hành trình mà là lời nhắc nhở mỗi đảng viên tiếp tục giữ gìn phẩm chất, uy tín, sống có trách nhiệm và đóng góp trong khả năng của mình cho tập thể, cơ quan, đơn vị và sự nghiệp chung.

Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho các đảng viên. (Ảnh: Liên Sơn/TTXVN)

Dịp 2/9 năm nay, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh có 24.079 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng.

Trong số này, có 24.000 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm 3 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 22 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm; 111 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm; 425 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm; 274 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm; 304 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm; 1.141 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm; 1.321 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm; 18.909 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm và 1.490 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Thành ủy cũng truy tặng Huy hiệu Đảng đến 79 đảng viên.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy, việc trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng nhằm ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đảng viên qua nhiều thời kỳ cách mạng; đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Dấu son cống hiến qua những Huy hiệu Đảng Tỉnh ủy Lâm Đồng và Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).