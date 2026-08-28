Cảnh sát biển Việt Nam vững vàng nơi đầu sóng, giữ nghiêm pháp luật trên biển

Sáng 28/8, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và gặp mặt kỷ niệm 28 năm Ngày Truyền thống của Lực lượng (28/8/1998-28/8/2026).

Chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, thành tích và những chiến công của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong suốt 28 năm qua.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc nhấn mạnh trước tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp nhưng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã làm tốt công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tham gia khắc phục sự cố môi trường biển; thực hiện tốt công tác đối ngoại Cảnh sát biển; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên biển.

Đặc biệt, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò chủ trì bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp pháp luật, tích cực phối hợp với các lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh trên biển, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước.

Để Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển, trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu Cảnh sát biển Việt Nam cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chủ trương, đối sách trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cùng với đó, Cảnh sát biển Việt Nam cần tăng cường đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, Cảnh sát biển Việt Nam cần tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, đào tạo, huấn luyện chiến đấu; chấp hành pháp luật, rèn luyện kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam tinh, gọn, mạnh; tăng cường công tác huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên nâng cao trình độ làm chủ trang bị, vũ khí, nhất là trang bị, vũ khí mới, đảm bảo giỏi về chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ chuyên ngành.

Bên cạnh đó, toàn lực lượng cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, ngư dân; thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế, đảm bảo giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên biển, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng với quân và dân cả nước xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh trong kỷ nguyên mới.

Cách đây tròn 28 năm, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển, ngày 28/3/1998, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Khóa X) đã ban hành Pháp lệnh số 04 “Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.”

Trên cơ sở đó, ngày 28/8/1998, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 1069/QĐ-BQP về việc thành lập Cục Cảnh sát biển và giao cho Tư lệnh Quân chủng Hải quân giúp Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Bộ Quốc phòng trực tiếp tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động của Lực lượng Cảnh sát biển.

Từ đó, ngày 28/8/1998 trở thành Ngày truyền thống của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trình bày báo cáo thành tích. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Theo Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, trải qua các giai đoạn phát triển, Cục Cảnh sát biển đã phát triển thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam với gần 20 đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc; được biên chế nhiều tàu, xuồng hiện đại.

Đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển có bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thành, tận tụy, trách nhiệm; có phẩm chất, đạo đức trong sáng; được đào tạo cơ bản và được rèn luyện, thử thách trong môi trường thực tiễn; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tinh thông, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần kiên quyết, kiên trì, dũng cảm, bình tĩnh, khôn khéo, Cảnh sát biển Việt Nam đã tuyên truyền, ngăn cản hàng nghìn tàu thuyền nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam, thực hiện đúng chủ trương, đối sách của Đảng và Nhà nước.

Với sự mưu trí, gan dạ, toàn lực lượng đã điều tra, xác minh, bắt giữ, xử lý hàng trăm vụ buôn lậu, gian lận thương mại; phối hợp triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn, cùng với các lực lượng chức năng giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật, duy trì an ninh trật tự, an toàn trên biển, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tích cực, chủ động, không quản ngại hiểm nguy, những con tàu Cảnh sát biển đã thực hiện thành công hàng trăm vụ cứu dân, cứu tàu và tài sản của ngư dân bị nạn trên biển xa.

Cũng với sự chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế, đến nay, Cảnh sát biển Việt Nam đã có quan hệ song phương, đa phương và thiết lập đường dây nóng với lực lượng thực thi pháp luật các nước trong khu vực và trên thế giới, góp phần tích cực trong quan hệ đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cảnh sát biển Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cảnh sát biển Việt Nam vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Trung tướng Lê Đình Cường - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam vì đã lập chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

“Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” chống khai thác IUU Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuyên truyền cho ngư dân các quy định pháp luật về phòng, chống khai thác IUU.

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