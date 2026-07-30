Ngày hội đua tài của những con tàu Cảnh sát biển

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi tại hai khu vực Hà Tĩnh và Hải Phòng, với tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc, Hội thi tàu, xuồng, xe tốt-Hội thao huấn luyện tàu (Hội thi-Hội thao) năm 2026 của Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 đã hoàn thành nội dung, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Chương trình bế mạc được tổ chức vào chiều 30/7 tại Hải Phòng.

Tham gia Hội thi-Hội thao năm nay có 16 tàu, 15 xuồng, 16 xe của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng. Nội dung thi toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Đối với tàu, gồm các nội dung: Toàn tàu; hàng hải; vũ khí; thông tin-radar, thiết bị quan sát; cơ điện; điều lệnh; chính trị; hậu cần; nghiệp vụ và pháp luật.

Đối với xuồng, xe, tập trung vào các nội dung: Tình trạng kỹ thuật, khả năng hoạt động của vũ khí, máy móc, trang bị kỹ thuật được biên chế; công tác bảo quản dự phòng, kiểm sửa định kỳ; quản lý, khai thác, vận hành, sử dụng máy móc, trang bị kỹ thuật; xử lý các hỏng hóc thông thường; hệ thống biển, bảng, mẫu biểu, sổ sách; sắp xếp vật tư, trang bị kỹ thuật; nhận thức, hiểu biết chung về Điều lệ công tác Kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam; công tác Kỹ thuật Cảnh sát biển; tính năng kỹ, chiến thuật xuồng, xe được biên chế.

Theo Đại tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng-Trưởng ban tổ chức: Hội thi-Hội thao là một nội dung quan trọng trong năm của Bộ Tư lệnh Vùng nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác kỹ thuật, thực hiện Cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và hai khâu đột phá “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật” của các đơn vị; đánh giá trình độ chuyên môn, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trên các tàu, xuồng, xe.

Kết quả Hội thi-Hội thao là cơ sở rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác kỹ thuật, công tác huấn luyện chiến đấu trong thời gian tiếp theo trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng.

Xác định Hội thi-Hội thao là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư lệnh Vùng năm 2026, để Hội thi đạt được kết quả cao, Đảng uỷ, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung làm tốt công tác chuẩn bị.

Nội dung thi môn vũ khí. (Ảnh: Lam Giang/TTXVN)

Sau 2 tháng tích cực, khẩn trương, mặc dù gặp thời tiết bất lợi, các tàu, xuồng, xe của đơn vị thường xuyên làm nhiệm vụ đan xen nhưng cán bộ, chiến sĩ đã chủ động đầu tư hàng ngàn ngày công, tận dụng thời gian sơn sửa, bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật; tổ chức luyện tập các bảng bố chiến đấu, ôn luyện các chuyên ngành. Điểm mới năm nay, Ban tổ chức đã đưa nội dung bơi cứu đuối vào Hội thi-Hội thao. Qua Hội thi-Hội thao cấp Bộ Tư lệnh Vùng, Ban tổ chức sẽ chọn ra được những con tàu tốt nhất để tham gia Hội thi-Hội thao cấp Cảnh sát biển Việt Nam vào thời gian sắp tới.

Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 11 cho biết: “Ngay sau khi nhận được kế hoạch, hướng dẫn của trên, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt, triển khai một cách nghiêm túc. Chúng tôi đã chỉ đạo ngành Hậu cần-Kỹ thuật và các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác bảo quản, kiểm sửa vũ khí trang bị kỹ thuật tàu, xuồng, xe; tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ ôn luyện các chuyên ngành, nội dung thi; các tàu tích cực luyện tập thuần thục các bảng bố trí chiến đấu. Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã xây dựng ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ. Hải đoàn 11 quyết tâm đã giành kết quả cao nhất trong Hội thi-Hội thao năm nay!.”

Còn Trung uý Nguyễn Phương Nam, Chính trị viên tàu CSB 3003, Hải đội 112, Hải đoàn 11 tự tin chia sẻ: “Để phấn đấu đạt kết quả cao nhất Hội thi-Hội thao năm nay, cấp uỷ, chỉ huy tàu đã tiến hành quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong từng nội dung thi. Thời gian qua, toàn tàu đã nỗ lực làm tốt công tác chuẩn bị để phục vụ cho Hội thi-Hội thao này. Cán bộ, chiến sỹ chúng tôi đã tiến hành sơn sửa, bảo quản các trang thiết bị trên tàu; tổ chức ôn luyện nội dung lý thuyết lẫn thực hành các chuyên ngành. Mặc dù điều kiện đơn vị có nhiều khó khăn về thời gian và quân số, tuy nhiên, cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 3003 luôn nêu cao tinh thần quyết tâm cao nhất, vượt qua khó khăn, vất vả để quyết tâm giành kết quả cao nhất trong Hội thi-Hội thao của BTL Vùng!”

Theo đánh giá của Ban tổ chức Hội thi-Hội thao, các tàu, xuồng, xe tham gia thi đã chủ động triển khai làm tốt công tác chuẩn bị, vừa bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật vừa tập trung thời gian cho ôn luyện các nội dung thi.

Tuy điều kiện thời gian hạn chế, thời tiết không thuận lợi, mưa nắng thất thường, nhưng với ý thức, tinh thần trách nhiệm cao, Hội thi-Hội thao đã tạo không khí thi đua sôi nổi, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ, chiến sỹ các tàu, xuồng, xe để làm tốt công tác chuẩn bị.

Quá trình diễn ra thi, các tàu, xuồng đều thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy chế theo đúng sự điều hành của Ban tổ chức, Ban giám khảo.

Ở tất cả các nội dung thi, cơ bản cán bộ, nhân viên đều nắm chắc lý thuyết, trả lời được câu hỏi theo từng đề thi, trong đó có nhiều thí sinh đạt điểm giỏi.

Ở phần tự luận, trắc nghiệm, thí sinh đã liên hệ được chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị mình cũng như thực tiễn hoạt động trên biển của từng con tàu cụ thể.

Trong phần thi thực hành tại bến, tại các bảng bố trí chiến đấu, cán bộ, nhân viên, chiến sỹ trên các tàu thao tác đúng yếu lĩnh động tác, thực hành sử dụng thành thạo trang bị kỹ thuật trong biên chế đúng quy trình kỹ thuật; phối hợp hiệp đồng nhanh gọn, chính xác, hiệu quả các tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.

Cán bộ chỉ huy tàu, ngành đều nắm chắc kiến thức chuyên môn, điều hành đúng các bước trong công tác huấn luyện, công tác kỹ thuật, trả lời và xử trí tốt các tình huống sát đúng với chức trách, nhiệm vụ mà Ban giám khảo yêu cầu.

Thiếu tướng Trần Văn Thơ trao thưởng cho các tàu đoạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn diện trong Hội thi, Hội thao. (Ảnh: Lam Giang/TTXVN)

Quá trình triển khai thực hiện, Ban tổ chức đã điều hành Hội thi-Hội thao chặt chẽ, khoa học, bảo đảm thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, an toàn tuyệt đối về người vũ khí trang bị, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

Ban giám khảo đã tổ chức coi thi, chấm thi chặt chẽ, khách quan; đánh giá kết quả thi công bằng, bảo đảm lựa chọn được các tập thể có thành tích cao để tham gia Hội thi tàu tốt-Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam, lựa chọn được các cá nhân, tập thể thực sự tiêu biểu để đề nghị khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong đơn vị.

Kết thúc Hội thi-Hội thao, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn diện cho tàu CSB 2007 thuộc Hải đội 112, Hải đoàn 11; giải Nhì toàn diện cho tàu CSB 1014, Hải đội 102; giải Ba toàn diện cho tàu CSB 2005, Hải đội 111, Hải đoàn 11 và 44 giải các chuyên ngành được trao cho các tàu, xuồng, xe.

Thiếu tướng Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng-Trưởng ban chỉ đạo Hội thi-Hội thao đánh giá: Hội thi-Hội thao năm 2026 của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã hoàn thành nội dung chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Hội thi-Hội thao đã đánh giá khách quan, thực chất về các mặt của công tác huấn luyện, công tác kỹ thuật, khả năng quản lý vũ khí trang bị, chất lượng trang thiết bị, vũ khí trang bị kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu sử dụng lực lượng của BTL Vùng. Chất lượng, nội dung của Hội thi-Hội thao cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của các đơn vị tàu trong công tác quản lý, bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Đây là dịp để cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch huấn luyện, khắc phục các hạn chế, khai thác tối đa, có hiệu quả tính năng các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có, đặc biệt là các vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

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