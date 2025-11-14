Cảnh sát biển hướng dẫn ngư dân xác định ranh giới vùng biển

Sáng 14/11, tại thôn Đông An Hải (đặc khu Lý Sơn), Trạm 2 Cảnh sát biển (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) phối hợp với Đồn Biên phòng Lý Sơn và Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) cho người dân địa phương.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ đã giới thiệu nội dung cốt lõi của quy định pháp luật trong chống khai thác IUU; nhấn mạnh hành vi vi phạm thường gặp và hậu quả pháp lý; hướng dẫn ngư dân cách xác định ranh giới vùng biển; ghi chép nhật ký khai thác, sử dụng thiết bị giám sát hành trình và tuân thủ thủ tục xuất-nhập bến theo đúng quy định.

Các đơn vị cũng giải đáp nhiều thắc mắc của người dân Lý Sơn tập trung quy định về xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; trách nhiệm của chủ tàu trong duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình; điều kiện để được hỗ trợ khi khai thác xa bờ; các biện pháp phòng ngừa rủi ro khi hoạt động trên biển.

Thiếu tá Trần Văn Đông, Phó Trạm trưởng Trạm 2 Cảnh sát biển hướng dẫn ngư dân các biện pháp chống khai thác IUU. (Ảnh: TTXVN phát)

Thiếu tá Trần Văn Đông, Phó Trạm trưởng Trạm 2 Cảnh sát biển, cho biết buổi tuyên truyền và giải đáp kiến nghị của người dân đã góp phần giúp ngư dân Lý Sơn hiểu rõ hơn quy định pháp luật về khai thác thủy sản, nhất là hiểu biết về ranh giới vùng biển, tránh vi phạm trong quá trình khai thác thủy hải sản trên các vùng biển.

Hoạt động tuyên truyền còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, tạo sự gắn kết giữa lực lượng thực thi pháp luật và ngư dân, qua đó thúc đẩy việc chấp hành các quy định về phòng, chống khai thác IUU trên địa bàn đặc khu Lý Sơn.

Cảnh sát biển hướng dẫn ngư dân các biện pháp chống khai thác IUU. (Ảnh: TTXVN phát)

Đảo Lý Sơn nằm cách đất liền gần 15 hải lý. Đặc khu hiện có 468 tàu cá, trong đó tàu có chiều dài 6m trở lên là 327 chiếc.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 50 tờ rơi, 50 lá cờ Tổ quốc và 50 phần quà, động viên ngư dân tiếp tục đồng hành cùng lực lượng chức năng bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn chủ quyền biển đảo.

Lực lượng chức năng đặc khu Lý Sơn đang thực hiện các biện pháp quyết liệt “xóa” tàu cá ba không; xử lý các trường hợp tàu cá vượt ranh giới trên biển, mất kết nối giám sát hành trình, không để tồn đọng kéo dài, đảm bảo nhiệm vụ chống khai thác IUU được thực hiện đồng bộ, hiệu quả./.

