Chống khai thác IUU: Thực hiện '4 chống,' '4 nhất' tại vùng biển giáp ranh

Ngày 9/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết Đảng ủy Sở chỉ huy phía trước (đặt tại khu vực biển giáp ranh nước ngoài) đã ra Nghị quyết lãnh đạo, phát động đợt thi đua cao điểm với tinh thần 4 chống: chống can thiệp, chống tiếp tay, chống làm ngơ, chống bao che và 4 nhất: quyết tâm cao nhất, quyết liệt nhất, trách nhiệm nhất và hiệu quả nhất với quyết tâm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) trong năm 2025.

Mặc dù bị ảnh hưởng của hoàn lưu của cơn bão số 13, tối 6/11, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 do Đại tá Lê Văn Tú, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 cùng các cơ quan chức năng đã lên Tàu Cảnh sát biển 4031 trực tiếp ra kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Sở Chỉ huy phía trước và các tàu Cảnh sát biển, tàu phối thuộc thực hiện nhiệm vụ phòng chống IUU trên khu vực biển giáp ranh Việt Nam-Indonesia.

Tại các điểm kiểm tra, Đại tá Lê Văn Tú yêu cầu cán bộ, chiến sỹ trên các tàu Cảnh sát biển và tàu phối thuộc nêu cao tinh thần trách nhiệm triển khai đồng bộ các biện pháp quan sát, trinh sát, không để sót mục tiêu, nhất là đối với các tàu mất kết nối hành trình (VMS); kiểm soát và tiến hành kiểm tra 100% tàu cá có dấu hiện nghi vấn hoạt động sai tuyến hoặc vi phạm "3 không" và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đại tá Lê Văn Tú nhấn mạnh đây là thời điểm cần phải nêu cao tinh thần kiên quyết "tuyên chiến" với các hành vi vi phạm khai thác IUU, góp phần cùng với hệ thống chính trị tiến tới chấm dứt tàu cá vi phạm khai thác IUU trước khi đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu kiểm tra Việt Nam lần thứ 5.

Đại tá Lê Văn Tú cũng yêu cầu các tàu, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành đúng quy định pháp luật, xua đuổi các tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam, đồng thời sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn người dân và các nhiệm vụ đột xuất khác khi có lệnh.

Cũng theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, sau 10 ngày thực hiện cao điểm tăng cường chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), từ 29/10 đến nay, các tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát do Vùng chủ trì phối hợp với Hải đoàn Biên phòng 18 đã phát hiện xử phạt vi phạm hành chính 54 tàu cá với số tiền hơn 580 triệu đồng; hỗ trợ cấp cứu 3 lượt ngư dân bị tai nạn lao động trên biển và tặng hàng trăm lá cờ, áo phao cho ngư dân./.

