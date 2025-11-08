Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Nâng cao ý thức cho ngư dân chấp hành nghiêm quy định

Thực hiện Quyết định số 2310/QĐ-TTg ngày 17/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam,” tỉnh Vĩnh Long đã quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, giúp ngư dân nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy định.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Buội cho biết thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh và địa phương liên quan, Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 122/CĐ-TTg ngày 25/7/2025, Công điện số 198 CĐ-TTg ngày 17/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ và tiến hành chỉ đạo các đơn vị chuyên môn cùng các địa phương ven biển trong tỉnh phối hợp tăng cường thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Sở phối hợp cùng các Đồn, Trạm kiểm soát Biên phòng, Công an tỉnh đã ban hành Công văn số 1271/CAT-PA04 ngày 22/10/2025 chỉ đạo Công an các xã, phường tăng cường quản lý tàu cá “3 không” trên địa bàn tỉnh; trong đó, giao Công an xã phân công cán bộ kiểm tra hiện trạng, vị trí neo đậu đối với tàu cá “3 không” (không có đăng ký, không đăng kiểm và không có giấy phép khai thác thủy sản) mỗi ngày 2 lượt (sáng và chiều).

Các đơn vị tập trung thực hiện quyết liệt tiến hành tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ số lượng tàu cá trong tỉnh về tình trạng đăng ký, đăng kiểm, cấp phép. Số lượng tàu cá hoạt động trên địa bàn ngoài tỉnh và tàu cá chưa lắp đặt thiết bị VMS… để theo dõi, giám sát, xử lý theo quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Các địa phương cùng các Đồn, Trạm kiểm soát Biên phòng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức cho ngư dân chấp hành nghiêm theo quy định, tuyệt đối không khai thác bất hợp pháp tại các vùng biển nước ngoài.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư chịu trách nhiệm và thực hiện chặt chẽ việc tổ chức tuần tra, kiểm soát các tàu cá khi ra vào hoạt động khai thác, đánh bắt.

Cảng cá Định An được chỉ định xác nhận nguyên liệu thủy sản xuất khẩu đều được Ban Quản lý cảng cá, Trạm Biên phòng đã thường xuyên gặp gỡ trực tiếp chủ tàu, thuyền trưởng để tuyên truyền về các qui định thực hiện khai thác IUU. Nhờ đó, tất cả các chủ tàu và thuyền trưởng đều nhận thức đầy đủ, cam kết chấp hành không vi phạm.

Ông Lê Trung Kiên, Thuyền trưởng tàu cá 95812-TS, cho biết tàu cá ra vào neo đậu tại Cảng cá Định An đều được lực lượng chức năng gặp gỡ, tuyên truyền, nhắc nhở và hướng dẫn thực hiện cập nhật đầy đủ các dữ liệu hoạt động như cập bến, xuất bến đưa hải sản lên bờ…

Đối với cá nhân anh là Thuyền trưởng được hướng dẫn, nhắc nhở thường xuyên các quy định về IUU nên luôn tuân thủ đúng và đề nghị chủ tàu thực hiện đầy đủ các qui định như đăng kiểm, lắp đặt thiết bị hành trình; đăng ký khi ra vào cập cảng; ghi nhật ký lịch trình và sản phẩm đánh bắt theo đúng hướng dẫn của nhân viên tại Cảng cá Định An.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, đến nay toàn tỉnh có 4.628 tàu cá đăng ký; trong đó, tàu có chiều dài từ 15m trở lên là 2.255 tàu, tàu có chiều dài từ 12m đến dưới 15m là 706 tàu, tàu có chiều dài từ 6m đến dưới 12m là 1.667 tàu. Số lượng tàu được cấp giấy phép khai thác là 4.450/4.628 tàu, đạt 96,2%.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long không xảy ra tình trạng tàu cá hoạt động sai vùng, tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ, xử lý./.

