Dấu son cống hiến qua những Huy hiệu Đảng

Sáng 28/8, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho đảng viên Lê Thị Dục (97 tuổi, Chi bộ thôn 10, Đảng bộ xã Đức Trọng).

Tại buổi lễ trao tặng ở nhà riêng của cụ Lê Thị Dục, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cụ Lê Thị Dục.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm chúc cụ Lê Thị Dục vui vẻ, trường thọ, tiếp tục phát huy phẩm chất, vai trò của người đảng viên, là tấm gương để các thế hệ con cháu noi theo.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng cho biết, trong không khí phấn khởi, vui tươi mừng lễ Quốc khánh 2/9, Đảng bộ tỉnh vinh dự có 2 đảng viên lão thành được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Thay mặt gia đình, ông Trần Đình Huệ (con rể cụ Lê Thị Dục) bày tỏ xúc động, tự hào khi mẹ được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đây không chỉ là phần thưởng cao quý mà còn là niềm tự hào, dấu mốc đặc biệt của cả gia đình, dòng họ.

Ông cũng bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các đồng chí, đồng đội và bà con đối với cụ Lê Thị Dục trong suốt thời gian qua. Đồng thời khẳng định, các thế hệ con cháu trong gia đình tiếp tục noi gương, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng chụp hình cùng cụ Lê Thị Dục và gia đình. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Trong đợt trao tặng Huy hiệu Đảng dịp 2/9, toàn tỉnh Lâm Đồng có trên 4.200 đảng viên được vinh dự nhận huy hiệu Đảng. Trong đó, có 2 đảng viên lão thành nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng gồm: Cụ Lê Thị Dục và cụ Lâm Thị Xuân Mai (99 tuổi, Chi bộ Tổ dân phố Xuân An 1, Đảng bộ phường Hàm Thắng).

Tây Ninh trao Huy hiệu Đảng cho 1.259 đảng viên dịp Quốc khánh 2/9

Dịp Quốc khánh 2/9, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 1.259 đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trong đợt này, có 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 13 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 39 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 47 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 56 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Bên cạnh đó, có 150 đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 259 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 214 đảng viên được tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 478 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng viên cao tuổi nhất được nhận Huy hiệu Đảng trong đợt này là đồng chí Nguyễn Văn Chính, sinh năm 1929. Đồng chí tham gia cách mạng từ năm 1950, được kết nạp vào Đảng ngày 17/7/1953 và trở thành đảng viên chính thức ngày 21/5/1954. Dịp này, đồng chí được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Hai đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là đồng chí Đặng Văn Bầu, hiện sinh hoạt tại Chi bộ khu phố Bình Đông 1, Đảng bộ phường Long An và đồng chí Nguyễn Tấn Bền, sinh hoạt tại Chi bộ khu phố Bình Yên Đông 2, Đảng bộ phường Long An.

Cùng với trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh truy tặng Huy hiệu Đảng cho 7 đảng viên đã từ trần. Trong đó, có 2 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 3 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Việc trao và truy tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên; đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với những thế hệ cán bộ, đảng viên đã kiên định lý tưởng, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên và đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại các buổi trao Huy hiệu Đảng, lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh chúc các đảng viên tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của người đảng viên; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc, tấm gương về đạo đức cách mạng để thế hệ trẻ, cán bộ và đảng viên học tập, noi theo./.

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành Lễ trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng diễn ra tại Bắc Ninh và Thanh Hóa, tôn vinh những đảng viên lão thành có đóng góp xuất sắc suốt đời cống hiến.