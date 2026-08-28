Mỹ cân nhắc thuế bán dẫn, xem xét thêm biện pháp thương mại đối với Canada

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc áp thêm thuế đối với các sản phẩm bán dẫn và thiết bị sử dụng chip, trong bối cảnh Washington thúc đẩy đưa hoạt động sản xuất chất bán dẫn trở lại Mỹ.



Tờ Politico ngày 27/8 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, các mặt hàng có thể chịu thuế gồm máy tính xách tay, máy chủ trung tâm dữ liệu và phần cứng chơi game. Thông tin trên cũng cho biết các biện pháp này hiện vẫn đang trong giai đoạn đầu, sẽ được triển khai theo lộ trình từng bước và có thể thay đổi đáng kể trong vài tháng tới.



Hiện Nhà Trắng chưa phản hồi gì về thông tin trên, nhưng đã chia sẻ với Politico rằng: "Việc đưa hoạt động sản xuất chất bán dẫn trở lại trong nước là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump.”



Trong khi đó, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada có nguy cơ tiếp tục gia tăng sau khi Ottawa công bố kế hoạch tăng thuế trả đũa đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét các biện pháp thương mại bổ sung, trong đó có khả năng tăng thuế.



Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 25/8, Canada áp mức thuế đối ứng lên tới 50% đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 20 tỷ USD từ Mỹ, tập trung vào các mặt hàng thép, sữa, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, bột giấy, giấy và đồ điện tử. Canada thực hiện bước đi này sau khi Mỹ ngày 22/8 bắt đầu áp mức thuế 50% đối với lượng hàng hóa trị giá 20 tỷ USD nhập khẩu từ Canada, sau khi đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada đổ vỡ hôm 21/8.



Trong bối cảnh tranh chấp tiếp diễn, Canada cũng đang thúc đẩy đa dạng hóa thị trường xuất khẩu năng lượng./.

Mỹ cân nhắc các biện pháp thương mại bổ sung sau động thái trả đũa của Canada Washington đang xem xét các biện pháp thương mại bổ sung sau khi Canada tuyên bố áp thuế trả đũa đối với hàng hóa Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước ngày càng gia tăng.

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