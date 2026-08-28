Mỹ: Các biện pháp siết thị thực có thể gia tăng sức ép lên kinh tế

Theo tờ The Washington Post, một loạt biện pháp mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm siết nhập cư hợp pháp, trong đó có tạm dừng lịch phỏng vấn thị thực định cư trên toàn cầu và thu hồi một số thị thực du lịch, công tác, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lao động và ảnh hưởng đến ngành du lịch Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26/8 xác nhận đang tạm thời điều chỉnh lịch phỏng vấn thị thực định cư tại các đại sứ quán và lãnh sự quán trên toàn thế giới để triển khai chương trình đào tạo nhân viên lãnh sự về đánh giá nguy cơ người nhập cư trở thành đối tượng phụ thuộc vào trợ cấp công.

Bộ chưa công bố thời điểm hoạt động phỏng vấn trở lại bình thường. Theo một cựu quan chức Bộ Ngoại giao, việc tạm dừng dự kiến kéo dài đến cuối tháng 8.

Chuyên gia cảnh báo ngay cả sự gián đoạn ngắn cũng có thể gây hậu quả đáng kể. Do năm tài khóa 2026 kết thúc ngày 30/9, một số hạn ngạch thị thực có nguy cơ không được sử dụng hết.

Điều này có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng dân số trong bối cảnh nhập cư hiện là nguồn đóng góp chủ yếu cho tăng dân số Mỹ, đồng thời tiếp tục hạn chế nguồn cung lao động.

Động thái này nằm trong chuỗi biện pháp siết nhập cư hợp pháp gần đây. Bộ Ngoại giao cũng dự kiến thu hồi thị thực B1/B2 của một số người đã nhập cảnh Mỹ bằng thị thực công tác hoặc du lịch rồi nộp đơn xin tị nạn.

Chính quyền đồng thời đề xuất mức phí khoảng 103.000 USD đối với doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài diện H-1B, sau khi nỗ lực áp mức phí 100.000 USD trước đó bị tòa án bác bỏ.

Tác động có thể lan sang du lịch quốc tế. Hiệp hội Du lịch Mỹ dự báo lượng khách quốc tế năm 2026 đạt khoảng 70,6 triệu lượt, vẫn thấp đáng kể so với 79 triệu lượt năm 2019, đồng thời xác định phí thị thực cao hơn và thời gian chờ kéo dài là những rủi ro đối với quá trình phục hồi.

Các chuyên gia cho rằng việc đồng thời hạn chế lao động nhập cư và gây khó khăn hơn cho khách quốc tế có thể tạo thêm sức ép lên nguồn cung lao động, tiêu dùng dịch vụ và tăng trưởng kinh tế Mỹ, đúng lúc nền kinh tế đang chịu tác động của lạm phát và chi phí vay vốn cao./.

Chính quyền Mỹ nêu thành tích ngăn chặn nhập cư trái phép Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, số vụ bắt giữ tại biên giới nước này mỗi ngày hiện giảm 94% so với thời chính quyền tiền nhiệm và hiện ở mức thấp nhất trong khoảng 30 năm.