Mỹ đàm phán thỏa thuận thuê mỏ dầu 100 năm tại Venezuela

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, Chính phủ Mỹ đang tích cực đàm phán với Venezuela để thâu tóm phần lớn cổ phần tại các mỏ năng lượng của quốc gia này, một động thái có thể đánh dấu sự thay đổi căn bản trong chính sách năng lượng tại Tây Bán cầu.

Các nguồn tin ngày 27/8 cho biết các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa giới chức hai nước bao gồm đề xuất Mỹ thuê nhiều mỏ dầu của Venezuela trong thời hạn 100 năm, mặc dù các nhà đàm phán nhấn mạnh các điều khoản vẫn linh hoạt và có thể thay đổi.

Cuộc thảo luận này liên quan đến hơn 10 chục mỏ dầu đang khai thác với trữ lượng đã được kiểm chứng là 90 tỷ thùng - chiếm khoảng 30% tổng trữ lượng đã được kiểm chứng của Venezuela là 300 tỷ thùng - theo báo cáo dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên.

Đổi lại việc Mỹ nắm giữ cổ phần, các công ty tư nhân, bao gồm cả các doanh nghiệp Mỹ, được kỳ vọng sẽ phát triển các mỏ dầu này và mang lại nhiều doanh thu dầu khí hơn cho Venezuela.

Thỏa thuận tiềm năng này phù hợp với chiến lược tổng thể của Tổng thống Donald Trump nhằm mở rộng ảnh hưởng kinh tế và địa chính trị của Mỹ trên toàn khu vực.

Theo giới quan sát, việc đảm bảo quyền tiếp cận trực tiếp với trữ lượng dầu thô lớn nhất của Venezuela sẽ củng cố đáng kể chuỗi cung ứng nội địa của Mỹ trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động mạnh.

Do đó, các nhà đầu tư tổ chức và giới chức thị trường đang theo dõi sát sao các thông tin mới về công tác quản trị vận hành, cơ chế phân chia doanh thu cũng như thời gian ký kết thỏa thuận chính thức./.

Venezuela hợp tác với doanh nghiệp Mỹ, đẩy mạnh khai thác dầu khí Chính phủ Venezuela ký loạt thỏa thuận khai thác dầu với doanh nghiệp Mỹ tại Vành đai Orinoco trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng và quan hệ song phương đang cải thiện sau thời gian căng thẳng.