Bảo đảm nguồn cung xăng dầu đầy đủ cho thị trường trong dịp Quốc khánh 2/9

Ngày 28/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đề nghị các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh và phân phối xăng dầ bảo đảm nguồn cung phục vụ thị trường trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Đối với các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu thực hiện nghiêm túc kế hoạch sản xuất đã đăng ký với Bộ Công Thương; chủ động nguồn cung, thực hiện dự trữ xăng dầu phù hợp và bảo đảm cung cấp xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo đúng sản lượng, thời gian đã ký kết giữa các bên.

Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao và kế hoạch thực hiện tổng nguồn hàng quý đã đăng ký với Bộ Công Thương. Việc giao nhận hàng hóa phải được thực hiện theo hợp đồng đã ký kết; đồng thời chủ động nguồn cung, dự trữ xăng dầu theo quy định, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh, từ khâu đầu mối, thương nhân phân phối đến các doanh nghiệp bán lẻ.

Để bảo đảm nguồn cung thông suốt, các thương nhân phải bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện vận tải và chủ động phương án điều tiết nguồn hàng linh hoạt giữa các địa bàn, các tuyến đường trọng điểm, khu du lịch và cửa ngõ các đô thị lớn.

Các thương nhân có trách nhiệm chỉ đạo các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và hệ thống đại lý, nhượng quyền duy trì bán hàng liên tục 24/24 giờ hoặc theo đúng khung giờ đã đăng ký và niêm yết công khai.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nghiêm cấm mọi hành vi găm hàng chờ tăng giá, cắt giảm lượng bán, bán nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán hàng khi chưa có văn bản chấp thuận của Sở Công Thương.

Bên cạnh đó, các thương nhân cần chú trọng chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận và rủi ro trong hệ thống phân phối một cách hợp lý, bảo đảm việc cung ứng xăng dầu cho thị trường không bị gián đoạn. Doanh nghiệp cần bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục.

Việc chủ động nguồn hàng từ khâu sản xuất, nhập hàng đến phân phối và bán lẻ có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm thị trường xăng dầu vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại và hoạt động sản xuất, kinh doanh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các thương nhân cần báo cáo về Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để kịp thời có giải pháp xử lý./.