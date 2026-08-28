Giá vàng trong nước tiếp tục giảm, SJC giao dịch quanh mức 149,7 triệu đồng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 28/8, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm thêm 300.000 đồng, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm nhẹ so với phiên trước.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji giao dịch ở mức 146,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 149,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm 300.000 đồng/lượng với chốt phiên trước.

Giá vàng nhẫn sáng nay cũng đi xuống, song tại các doanh nghiệp lại có sự điều chỉnh khác nhau. Theo đó, Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 600.000 đồng/lượng với giá nhẫn tròn trơn và giao dịch ở ngưỡng 147,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) thì tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 146,7-149,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.580 USD/ounce, giảm 58 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 145 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới còn hơn 4 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.610 đồng/USD, giảm 1 đồng so với phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.860-26.270 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 20 đồng; Ngân hàng Vietinbank niêm yết ở mức 25.835-26.280 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng; Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.860-26.260 đồng/USD, giảm 20 đồng so với chốt phiên hôm qua.

Về phía Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.890-26.270 đồng/USD, giảm 20 đồng/USD./.

Giá vàng nhích nhẹ khi thị trường chờ phát biểu của Chủ tịch Fed Giá vàng giao ngay trong phiên chiều 27/8 tại châu Á tăng 0,4% lên mức 4.611,16 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,3% lên 4.664,50 USD/ounce.