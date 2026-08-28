Volkswagen lên kế hoạch cắt giảm hàng chục nghìn việc làm, đóng cửa 4 nhà máy

Tập đoàn Volkswagen đang chuẩn bị kế hoạch cắt giảm chi phí quy mô lớn, trong đó có khả năng cắt giảm hàng chục nghìn việc làm và ngừng sản xuất tại tối đa 4 nhà máy ở Đức. Đây được xem là một trong những chương trình tái cơ cấu lớn nhất trong lịch sử tập đoàn.

Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Volkswagen Oliver Blume cho rằng tập đoàn hiện quá cồng kềnh, chậm chạp và phức tạp, trong khi hiệu quả kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu cạnh tranh.

Theo kế hoạch, Volkswagen sẽ giảm khoảng 500.000 xe sản xuất tại châu Âu trong thập kỷ tới nhằm điều chỉnh công suất và giảm chi phí.

Ban lãnh đạo Volkswagen cho biết tỷ suất lợi nhuận hoạt động hiện chỉ đạt chưa đến 4 euro trên mỗi 100 euro doanh thu, trong khi tập đoàn cần mức 8-10 euro để duy trì khả năng cạnh tranh. Theo ông Blume, khoảng một nửa số thay đổi cần thiết sẽ được thực hiện tại Đức.

Theo truyền thông Đức, các vị trí có khả năng bị cắt giảm chủ yếu thuộc các bộ phận quản lý, nghiên cứu và phát triển, bán hàng, trong khi lực lượng lao động trực tiếp tại các dây chuyền sản xuất được cho là ít chịu tác động hơn. Hãng xe Škoda Auto của Cộng hòa Czech (Séc) cũng dự kiến không nằm trong kế hoạch cắt giảm.

Kế hoạch tái cơ cấu đang vấp phải sự phản đối từ đại diện người lao động và chính quyền bang Niedersachsen, nơi đặt trụ sở chính của Volkswagen và có quyền tham gia vào một số quyết định quan trọng của tập đoàn.

Chủ tịch Hội đồng công nhân Volkswagen Daniela Cavallová ước tính số việc làm có thể bị cắt giảm lên tới 65.000, đồng thời nhấn mạnh mọi giải pháp tái cơ cấu cần có sự đồng thuận của người lao động.

Thủ hiến bang Niedersachsen Olaf Lies cũng phản đối việc đóng cửa các nhà máy, cho rằng quy mô và sức mạnh của Volkswagen là lợi thế quan trọng của tập đoàn trên thị trường quốc tế.

Đại diện người lao động cho rằng thay vì thu hẹp sản xuất, Volkswagen cần tập trung nâng doanh số, phát triển sản phẩm và cải thiện hiệu quả hoạt động.

Ban lãnh đạo Volkswagen dự kiến tổ chức 9 cuộc họp với người lao động trong tuần này để thảo luận về kế hoạch tái cơ cấu. CEO Oliver Blume sẽ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch tại cuộc họp Hội đồng giám sát ngày 4/9.

Nếu không đạt được sự đồng thuận, vấn đề có thể tiếp tục được đưa ra thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông, trong đó gia đình Porsche-Piëch, cổ đông lớn và có ảnh hưởng tại Volkswagen, cũng có thể tham gia.

Kế hoạch cắt giảm chi phí được đưa ra trong bối cảnh ngành ôtô châu Âu chịu sức ép ngày càng lớn từ quá trình chuyển đổi sang xe điện, nhu cầu thị trường biến động và sự cạnh tranh gia tăng từ các nhà sản xuất Trung Quốc.

Volkswagen đang chịu sức ép phải giảm công suất dư thừa, nâng tỷ suất lợi nhuận và cải thiện khả năng cạnh tranh trong những năm tới./.

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