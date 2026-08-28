Giá vàng ngày 28/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch 27/8 do sự suy yếu của đồng USD. Vào lúc 0 giờ 54 ngày 28/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,4%, lên 4.607,90 USD/ounce, sau khi ghi nhận mức giảm 1,4% trong phiên trước đó - mức giảm trong một ngày lớn nhất trong một tuần qua. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên tăng 0,2%, lên 4.664 USD/ounce.

Đồng USD giảm giá trong phiên này đã giúp các hàng hóa định giá bằng đồng tiền này trở nên hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Trong tuần này, giá vàng đã chạm mức cao nhất kể từ giữa tháng Năm. Đà tăng gần đây được thúc đẩy bởi những lo ngại gia tăng về sự mất giá của đồng USD, sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuần trước đẩy mạnh hoạt động mua lại các trái phiếu dài hạn.

Chuyên gia của công ty StoneX vẫn giữ quan điểm lạc quan về giá vàng dựa trên lực cầu hiện tại, khi thị trường đang ghi nhận nhu cầu rất lớn từ các quỹ ETF cũng như từ phía các ngân hàng trung ương, vốn xem vàng là một tài sản thay thế cho đồng USD.

Trong khi đó, các thị trường đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole vào ngày 28/8 để tìm kiếm thêm manh mối về triển vọng lạm phát cũng như lộ trình chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương này.

Giới đầu tư hy vọng vị Chủ tịch Fed sẽ sử dụng bài phát biểu đầu tiên của mình trên cương vị mới để làm rõ lộ trình đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu của Fed, cũng như quan điểm của ông về vai trò của thị trường trái phiếu trong chiến lược đó.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,8% lên 69,35 USD/ounce, còn bạch kim tăng 1% lên 1.848,08 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 28/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 147-150 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 28/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

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