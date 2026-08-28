Giá dầu giảm bất chấp căng thẳng Mỹ-Iran leo thang

Giá dầu châu Á trong phiên ngày 28/8 tiếp tục giảm, chấm dứt chuỗi tăng giá kéo dài hai tuần qua. Nguồn cung dần phục hồi đã lấn át những lo ngại về đợt leo thang căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran.

Chốt phiên, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn giảm 60 xu Mỹ (0,67%) xuống 89,10 USD/thùng. Tương tự, dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 64 xu Mỹ (0,77%) xuống 82,89 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent sụt giảm tới 5,3% trong khi WTI mất 4,3%.

Nguyên nhân chính khiến giá dầu hạ nhiệt là do dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz đang thông suốt trở lại. Các nhà phân tích từ ngân hàng ING nhận định các nhà sản xuất đang dần thích nghi với rủi ro và tự tin hơn khi điều hướng tàu qua khu vực này.

Theo ước tính của Goldman Sachs, tổng lượng xuất khẩu dầu từ khu vực Vùng Vịnh hiện đạt 15-16 triệu thùng/ngày. Dù vẫn thấp hơn 7-8 triệu thùng/ngày so với thời điểm trước chiến tranh, con số này đã phục hồi mạnh mẽ, cao hơn 5-6 triệu thùng/ngày so với mức đáy thiết lập hồi tháng 3/2026.

Sự cải thiện về nguồn cung đã làm lu mờ hoàn toàn các rủi ro địa chính trị. Trước đó, tờ Wall Street Journal tiết lộ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gạt bỏ khả năng khôi phục Biên bản ghi nhớ (MoU) hòa bình hồi tháng 6/2026 với Iran. Đầu tuần này, Mỹ cũng tái áp đặt các lệnh trừng phạt "khắc nghiệt nhất lịch sử" lên Iran, khiến phía Iran phản ứng gay gắt.

Thị trường dầu mỏ cũng tỏ ra phớt lờ những rạn nứt mới ở châu Âu. Mới đây, Nga lên tiếng cảnh báo tấn công các mục tiêu quân sự của Anh để đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Anh cung cấp.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã xoa dịu tình hình khi khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tấn công bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào, đồng thời bác bỏ các cảnh báo trước đó từ Giám đốc CIA John Ratcliffe./.

Giá dầu tăng hơn 2% sau khi Mỹ bác bỏ khả năng quay lại thỏa thuận với Iran Chuyên gia của ngân hàng UBS nhận định việc các cuộc đàm phán không đạt được tiến triển, kết hợp với việc nguồn cung tiếp tục bị hạn chế, có thể đã thúc đẩy thị trường điều chỉnh lại góc nhìn.