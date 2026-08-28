Giá vàng đi ngang, thị trường nín thở chờ phát biểu của Chủ tịch Fed

Giá vàng châu Á đi ngang trong phiên ngày 28/8 khi giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào bài phát biểu của tân Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole.

Thị trường kỳ vọng sự kiện này sẽ hé lộ manh mối mới về lộ trình lãi suất tiếp theo của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chiều 28/8, giá vàng giao ngay đi ngang ở mức 4.603,91 USD/ounce. Trước đó ngày 25/8, giá kim loại quý này từng vọt lên mức đỉnh hơn 3 tháng là 4.696,18 USD/ounce sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố các biện pháp hỗ trợ trái phiếu dài hạn. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm nhẹ 0,1% xuống 4.657,10 USD/ounce.

Sức ép lạm phát đang phủ bóng lên hội nghị Jackson Hole năm nay. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, hiện vẫn neo ở mức 3,7% trong chu kỳ 12 tháng tính đến tháng 7/2026.

Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch dự báo có khoảng 30% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9/2026 và 74,2% khả năng hành động như vậy vào tháng 12. Môi trường lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Chuyên gia phân tích cấp cao Matt Simpson từ nền tảng giao dịch StoneX dự báo Chủ tịch Fed Warsh nhiều khả năng sẽ giữ lập trường cứng rắn về chính sách tiền tệ.

Động thái này có thể khiến giá vàng giảm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giới đầu tư lỡ nhịp tăng trước đó của giá vàng sẽ coi đây là cơ hội bắt đáy với mục tiêu chinh phục mốc 5.000 USD/ounce.

Đồng tình với quan điểm này, chiến lược gia Christopher Wong từ ngân hàng OCBC nhận định vàng vẫn duy trì được lực đỡ nhờ sự tham gia tích cực của các quỹ hoán đổi danh mục (ETF), hoạt động gom hàng từ khối ngân hàng trung ương và tâm lý lo ngại về uy tín tài khóa của Mỹ.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,3% lên 70,13 USD/ounce, giá bạch kim và giá palladium cũng lần lượt tăng 1,7% lên 1.878,58 USD/ounce và tăng 2,1% lên 1.379,50 USD/ounce.

Tại thị trường Việt Nam, chiều 28/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 146,4-149,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng ngày 28/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (28/8) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji.