Nghị quyết 68-NQ/TW: Mở đường cho khu vực kinh tế tư nhân ở Đồng Tháp bứt phá

Trong hành trình tăng tốc của nền kinh tế Đồng Tháp, khu vực kinh tế tư nhân đang có cơ hội phát triển mới với những cơ chế, chính sách đặc biệt, cùng với đó là sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền.

Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được xem là một bước ngoặt quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân tại Đồng Tháp.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Trước đây, ông Trần Hữu Tài, chủ điểm tham quan Vườn kiểng Ngọc Lan và nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở Làng hoa Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) hoạt động chưa thuận lợi vì hệ thống giao thông còn nhỏ hẹp.

Qua những lần đến thăm, khảo sát thực tế và lắng nghe ý kiến của các cơ sở du lịch, khó khăn này được lãnh đạo các cấp tháo gỡ.

Ông Trần Hữu Tài chia sẻ với chủ trương phát triển du lịch và sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, ông đã mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất để đón du khách.

Những năm qua, lượng khách du lịch đến với Sa Đéc rất đông, nhất là dịp lễ, Tết nên tuyến đường hoa Sa Nhiên-Cai Dao trở nên quá tải. Gần đây, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, tuyến đường song song với đường Sa Nhiên-Cai Dao, cầu Sa Đéc và đường N7 đã xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần khơi thông "nút thắt" về giao thông, tạo động lực cho ngành du lịch Sa Đéc phát triển.

Về thương mại, dịch vụ và du lịch, toàn phường Sa Đéc có khoảng 8.780 cơ sở cá thể và 556 doanh nghiệp. Từ đầu năm 2026 đến nay, thu hút trên 524.000 lượt khách du lịch, trong đó có hơn 9.000 lượt khách quốc tế.

Các ngành hàng thế mạnh của phường Sa Đéc như thủy sản xuất khẩu, chế biến lúa gạo, thức ăn chăn nuôi, sản xuất bột gạo, bánh phồng tôm… giữ vững đà sản xuất ổn định.

Trên địa bàn phường hiện có 39 dự án đang hoạt động trong khu công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy đạt 94,15%, với tổng vốn đầu tư gần 6.570 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 8.000 lao động.

Ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc, cho biết doanh nghiệp là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển địa phương. Sa Đéc không chỉ duy trì phát triển công nghiệp, mà còn tập trung đẩy mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Phường đã thành lập tổ chuyên môn hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục đầu tư, hướng đến đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án.

Địa phương cũng nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ đào tạo, cung cấp thông tin về chính sách thuế, khảo sát nhu cầu chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp công nghệ phù hợp.

Theo Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Bình An Thịnh Lê Nguyễn Duy Bình, công ty đã quyết định đầu tư nhà xưởng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ tại xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp. Ngành nghề hoạt động của công ty được ưu đãi về thuế.

Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn tại địa phương, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bình An Thịnh sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ để xuất khẩu. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Chính quyền địa phương và ngành chức năng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp về giấy phép xây dựng; thường xuyên thăm hỏi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và báo cáo, kiến nghị cấp trên giải quyết đối với vấn đề vượt thẩm quyền.

Với sự đồng hành, hỗ trợ từ chính quyền, công ty hoạt động ổn định, đơn hàng ngày càng tăng. Trung bình mỗi năm, công ty sản xuất hơn 1 triệu sản phẩm các loại, xuất khẩu sang những thị trường chính là Mỹ, Anh, Bỉ, Canada, Australia và Nhật Bản.

Thời gian qua, Đồng Tháp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Tỉnh đã thể chế hóa chính sách và thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện các chỉ số cạnh tranh nhằm tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch; hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao chuỗi giá trị nông sản; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tỉnh còn hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân tiếp cận đất đai, nguồn vốn, quy hoạch hạ tầng giao thông và khu, cụm công nghiệp để mở rộng quy mô sản xuất.

Phấn đấu phát triển mới 22.500 doanh nghiệp

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, 8 tháng năm 2026, toàn tỉnh ước có 2.239 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 10.612 tỷ đồng, đạt 74,6% so với kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2026.

Đồng Tháp hiện có hơn 14.300 doanh nghiệp đang hoạt động. Số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục duy trì mức tăng khá, phản ánh môi trường đầu tư, kinh doanh có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động vẫn ở mức cao, cho thấy khu vực doanh nghiệp vẫn còn chịu nhiều áp lực, nhất là trong bối cảnh thị trường tiêu thụ và hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa phục hồi đồng đều.

Vấn đề hạ tầng giao thông, chính sách ưu đãi về đất đai, nguồn vốn… tiếp tục là những vấn đề doanh nghiệp đang quan tâm.

Ông Huỳnh Văn Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty phân bón RVAC (xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp) cho biết công ty chuyên sản xuất phân hữu cơ cho cây trồng, từ nhiều năm trước đã được tiếp cận nguồn vốn khuyến công của tỉnh để đầu tư một số thiết bị, máy móc. Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị như "luồng gió mới" phát triển kinh tế tư nhân.

Ông kỳ vọng sẽ sớm gỡ khó việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp để xây dựng nhà xưởng và mong tiếp cận với những nguồn vốn ưu đãi để mở rộng nhà xưởng, đầu tư thêm dây chuyền sản xuất hiện đại.

Đóng gói sản phẩm tại một doanh nghiệp ở xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Trần Văn Dũng nêu rõ tỉnh phấn đấu giai đoạn 2026-2030 phát triển mới khoảng 22.500 doanh nghiệp.

Đến cuối năm 2030, có khoảng 35.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ngoài ra, Đồng Tháp đặt ra mục tiêu đến năm 2030, có ít nhất 2 doanh nghiệp tư nhân tham gia đầy đủ vào chuỗi giá trị toàn cầu, 15 doanh nghiệp tư nhân nằm trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam theo Chương trình VNR500.

Tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực kinh tế tư nhân đạt khoảng 10-12%; phấn đấu đóng góp khoảng 55-58% GRDP của tỉnh, khoảng 35-40% tổng thu ngân sách tỉnh; giải quyết việc làm cho khoảng 40-50% tổng số lao động trên địa bàn tỉnh.

Để đạt được các mục tiêu nói trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu bên cạnh việc triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, các sở, ngành và địa phương cần khẩn trương cụ thể hóa, đồng thời quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, đổi mới tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động, khơi dậy niềm tin, khát vọng dân tộc, tạo xung lực mới, khí thế mới để phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách, bảo đảm và bảo vệ hữu hiệu quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng của kinh tế tư nhân và bảo đảm thực thi hợp đồng của kinh tế tư nhân.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn, nhân lực chất lượng cao; trong đó, tập trung đẩy mạnh rà soát, cập nhật, công khai minh bạch quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư để doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thuận lợi, minh bạch; rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bảo đảm đúng quy định pháp luật, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân tiếp cận mặt bằng đầu tư.

Đồng Tháp sẽ ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển sản xuất-kinh doanh, đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; có cơ chế khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất công hiện có, thúc đẩy hợp tác công-tư (PPP) trong phát triển hạ tầng sản xuất./.

Phát huy sức mạnh kinh tế tư nhân, tạo động lực tăng trưởng mới Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đột phá thể chế, tăng hợp tác công-tư và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi để kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng.