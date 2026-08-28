Đưa “tinh hoa miền Tây” từ An Giang đến người tiêu dùng Thủ đô và không gian số

Các sản phẩm OCOP, đặc sản của An Giang đang mang theo câu chuyện văn hóa, sinh kế vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô thông qua sự kiện xúc tiến thương mại kết hợp nền tảng số.

Nước mắm Phú Quốc, đường thốt nốt, tùng lò mò, mật ong thảo dược, bánh hạnh nhân OCOP… những sản phẩm mang đậm hồn vía vùng sông nước An Giang đang có mặt tại Hà Nội, mang theo câu chuyện của người sản xuất và khát vọng vươn ra thị trường cả nước.

Từ ngày 28-30/8 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang tổ chức chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang-Tinh hoa miền Tây."

Một vùng đất, trăm hương vị

Không gian trưng bày tại 62 Tràng Tiền quy tụ các nhóm sản phẩm đa dạng, từ nước mắm, thủy sản chế biến, thực phẩm đặc sản đến các sản phẩm thủ công từ nguyên liệu bản địa. Hương vị mặn mòi của nước mắm Phú Quốc, vị ngọt thanh của đường thốt nốt, nét riêng của tùng lò mò, những sản phẩm đan từ cỏ bàng, yến sào, mật ong thảo dược… mỗi thứ một câu chuyện, cùng hội tụ để phác nên bức tranh đa sắc về sản vật An Giang.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm tham gia chương trình đã được công nhận OCOP từ 3 đến 5 sao hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm. Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, danh mục sản phẩm cho thấy hàng hóa An Giang ngày càng được chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu bài bản và tham gia sâu hơn vào chương trình OCOP quốc gia.

Trong số các sản phẩm nổi bật, mật ong Dú Mekong Bee gắn với vùng Bảy Núi huyền bí, được phát triển từ mô hình nuôi ong dú bản địa và từng đạt Giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh An Giang năm 2025. Muối tôm Miền Tây Kim Giang của hộ kinh doanh tại xã Vĩnh Xương cũng lần đầu được đưa vào danh mục sản phẩm đặc trưng của địa phương năm 2026. Cùng với đó, bánh hạnh nhân Tiến Anh với gần 40 năm lịch sử, đạt OCOP 4 sao, tiếp tục là đại diện tiêu biểu cho dòng sản phẩm chế biến truyền thống của người Hoa tại An Giang.

Bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang giới thiệu về các sản phẩm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lý giải về quyết định đưa sản phẩm ra tận Hà Nội, bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang, khẳng định: "Dù khoảng cách địa lý từ An Giang đến Thủ đô khá xa, nhưng với doanh nghiệp, khoảng cách không phải là vấn đề lớn. Điều quan trọng nhất là làm sao để sản phẩm của mình được nhiều khách hàng biết đến hơn."

Theo bà Thảo, có ba lý do chính khiến các doanh nghiệp An Giang hào hứng tham gia chương trình lần này. Thứ nhất là nhu cầu mở rộng thị trường, kết nối cung cầu. An Giang sở hữu nhiều mặt hàng đặc trưng mang yếu tố vùng miền mà không phải địa phương nào cũng có, từ nước mắm Phú Quốc, đường thốt nốt đến cá cơm và các mặt hàng nông, lâm, thủy sản khác. Đây là những sản phẩm có khả năng nhận diện thương hiệu vùng miền cao, dễ tạo dấu ấn với người tiêu dùng và nhà phân phối phía Bắc.

Theo bà Thảo, chương trình mang lại ba giá trị cốt lõi cho địa phương. Thứ nhất, tạo cơ hội kết nối cung cầu, đưa các mặt hàng mang tính đặc thù vùng miền tiếp cận người tiêu dùng và du khách tại Hà Nội. Thứ hai, hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với những sản phẩm nông, lâm, thủy sản dễ dàng nhận diện thương hiệu An Giang. Thứ ba, đây là cơ hội để doanh nghiệp An Giang tiếp cận trực tiếp phương thức quảng bá mới thông qua livestream, với sự hỗ trợ của các KOL và các cơ quan quản lý nhà nước.

"Sản phẩm của doanh nghiệp chúng tôi sẽ có thêm cơ hội tiếp cận nhiều khách hàng hơn, nhất là khách hàng tại Thủ đô, khu vực phía Bắc cũng như du khách," bà Thảo nhấn mạnh.

Những câu chuyện đằng sau những đặc sản của An Giang

Mỗi sản phẩm đến với “Sức sống hàng Việt” không chỉ mang theo chất lượng mà còn chứa đựng tâm huyết và câu chuyện văn hóa sâu sắc.

Điển hình là sản phẩm Bánh hạnh nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Tiến Anh. Ông Trần Lê Hùng, Giám đốc công ty, tự hào chia sẻ về hành trình hơn 40 năm phát triển sản phẩm từ năm 1983. Bánh hạnh nhân Tiến Anh thường dùng làm quà biếu tặng. Tên gọi “hạnh nhân” mang ý nghĩa sâu xa: “hạnh” là hạnh phúc, “nhân” là nhân nghĩa.

“Đây không chỉ là một loại bánh, mà còn là món quà thể hiện niềm tin, sự gắn kết và uy tín giữa người thân với nhau. Để xây dựng sản phẩm đạt OCOP 4 sao, chúng tôi kiên định sử dụng nguồn nguyên liệu nông sản địa phương như đường, đậu, mè (vừng). Đến nay, sản phẩm đã đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2026 và duy trì OCOP 4 sao gần 8 năm qua,” ông Hùng chia sẻ.

Hiện tại, mạng lưới của Tiến Anh đã phủ khắp miền Trung, miền Tây và có mặt tại Lào Cai hơn 10 năm. Thông qua chương trình, doanh nghiệp kỳ vọng lan tỏa thông điệp văn hóa này mạnh mẽ hơn tại thị trường Hà Nội.

Ông Trần Lê Hùng giới thiệu về sản phẩm bánh đạt OCOP 4 sao. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong khi đó, câu chuyện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nuôi Ong Thảo Dược Mekong Bee lại mang đậm dấu ấn của đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội. Ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc công ty, mang đến Thủ đô dòng mật ong Dú cao cấp, được thu hoạch từ mô hình nuôi ong không ngòi đốt trong vườn thảo dược vùng Bảy Núi. Sản phẩm được định vị ở phân khúc cao cấp với mức giá khoảng 2,5 triệu đồng/lít.

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao, mô hình của Mekong Bee (từng đạt Giải Nhất Khởi nghiệp sáng tạo An Giang 2025 và Giải thưởng Lương Định Của) còn là chiếc cần câu giúp người yếu thế vươn lên. “Hiện tại, chúng tôi đang triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xóa nghèo cho 32 hộ dân tại phường Thới Sơn. Vì giống ong này không có ngòi đốt và dễ chăm sóc, nên cả người khuyết tật hay người mù đều có thể tham gia nuôi được,” ông Thành xúc động cho biết.

Với tầm nhìn chiến lược, Mekong Bee đã nghiên cứu thành công giống ong thích nghi với khí hậu miền Bắc và đang nuôi thử nghiệm tại các trại vệ tinh. Dù hướng tới phân khúc cao cấp và có tiềm năng xuất khẩu, ông Thành khẳng định: “Chúng tôi ưu tiên thị trường trong nước trước, để người dân Việt Nam biết được giống ong bản địa này quý giá như thế nào." Thông qua các nền tảng thương mại điện tử chính thống, Mekong Bee kỳ vọng lan tỏa giá trị sức khỏe và nhân văn của sản phẩm đến đông đảo người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Trung Thành giới thiệu về sản phẩm mật ong Dú Mekong Bee.(Ảnh: PV/Vietnam+)

Kết nối truyền thống và nền tảng số

Điểm nhấn của "Sức sống hàng Việt" số 12 là sản phẩm An Giang được đưa đến người tiêu dùng theo cả hai phương thức song song: trải nghiệm trực tiếp tại 62 Tràng Tiền và giới thiệu trên nền tảng số thông qua livestream.

Phiên livestream "An Giang-Tinh hoa miền Tây" với sự tham gia của diễn viên Văn Anh diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ tối nay (28/8/2026) trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Phiên phát sóng được xây dựng theo hướng trải nghiệm sản phẩm kết hợp tương tác, giúp người xem tìm hiểu về đặc điểm, hương vị, nguồn gốc sản phẩm và đặt câu hỏi trực tiếp trong quá trình phát sóng.

Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia, livestream không chỉ là kênh quảng bá mà còn là cơ hội lắng nghe thị trường. Những phản hồi, tương tác của người tiêu dùng trong thời gian thực giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu, thị hiếu và cách người mua tiếp nhận sản phẩm, từ đó điều chỉnh chiến lược tiếp cận phù hợp hơn.

Không gian trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm tại 62 Tràng Tiền mở cửa từ 9 giờ đến 21 giờ trong cả ba ngày 28-30/8/2026, để người tiêu dùng Thủ đô trực tiếp tham quan, trải nghiệm và mua sắm.

Từ những sản phẩm mang đậm hương vị miền Tây đến các mô hình sản xuất gắn với khoa học, khởi nghiệp và trách nhiệm cộng đồng, "An Giang - Tinh hoa miền Tây" cho thấy đặc sản địa phương đang được đầu tư ngày càng bài bản hơn về chất lượng, câu chuyện thương hiệu và phương thức tiếp cận người tiêu dùng. Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh, những chương trình như "Sức sống hàng Việt" đang góp phần giúp sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền vượt qua giới hạn địa lý, tìm được chỗ đứng xứng đáng trên thị trường nội địa./.

Đặc sản An Giang hội tụ tại Hà Nội trong chương trình “Sức sống hàng Việt” Từ ngày 28-30/8, người tiêu dùng Thủ đô có thể trải nghiệm, mua sắm các sản phẩm đặc trưng của An Giang tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội, trong chương trình “Sức sống hàng Việt” số 12.

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